"Ya no está sufriendo": Madonna lamentó la muerte de su hermano Christopher Ciccone

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Mi hermano Christopher se ha ido. Él fue el (ser) humano más cercano a mí durante tanto tiempo", escribió Madonna en una publicación en su cuenta de Instagram, anunciando la muerte de su hermano Christopher Ciccone, artista, exbailarín.

El artista falleció a los 63 años a causa de cáncer, según informó su representante Brad Taylor, quien comentó que falleció el pasado 4 de octubre en Michigan (EE.UU.), acompañado de su esposo, el actor británico Ray Thacker.



Nacido el 22 de noviembre de 1960, en Pontiac (Michigan), Christopher Ciccone empezó su carrera artística como bailarín y formó parte del grupo de danzantes que acompañaban a Madonna en los inicios de su carrera, en la primera mitad de la década de 1980.

Cuando la trayectoria de la intérprete de Like a Virgin empezó a despuntar, él se mantuvo a su lado y fue el director artístico de la gira mundial Blond Ambition, entre otros tours, además de aparecer en el video del tema Lucky Star y ser el diseñador de interiores de las residencias de la cantante en Nueva York, Los Ángeles y Miami.

"Fue pintor, poeta y visionario", manifestó Madonna. "Cuando se trataba de buen gusto, mi hermano era el Papa y había que besar el anillo para obtener su bendición. Me alegro de que no esté sufriendo más. Nunca habrá nadie como él. Sé que está bailando en alguna parte".

¿Madonna y su hermano Christopher Ciccone estaban distanciados?

Christopher Ciccone publicó en 2008 el libro de memorias La vida con mi hermana Madonna, un éxito de ventas en el que describió facetas íntimas de la icónica artista y recuerdos de los tiempos en los que estaba de gira con ella, pero que, de acuerdo con algunos medios, motivó un distanciamiento entre los dos.

En 2012, a raíz del lanzamiento de su propia línea de calzado, The Ciccone Collection, Ciccone declaró al canal estadounidense CBS que no se arrepentía de la publicación del libro. "Le dio a la gente la oportunidad de pensar en mí como una persona creativa, como un artista y no sólo como el hermano de Madonna, que es una etiqueta que llevaré para siempre", explicó.

"Lo admiraba. Tenía un gusto impecable. Y una lengua afilada, que a veces usaba contra mí, pero yo siempre lo perdoné", resaltó Madonna en su dedicatoria y señaló que los últimos años no fueron fáciles. "No hablamos por un tiempo, pero cuando mi hermano se enfermó encontramos el camino de regreso el uno hacia el otro. Hice lo mejor que pude para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible", sostuvo.

Podcast recomendado Es innegable que la literatura peruana está viviendo un Boom Pulp propio, diferenciado del resto de Latinoamérica, pues está ligado a escritores no pertenecientes a clases privilegiadas ni a territorios de la Lima pituca, así como a circuitos de venta alternativos como las ferias provinciales. Con este fenómeno que rompe fronteras sociales han nacido decenas de editoriales nuevas, especializadas en fantasía, terror y ciencia-ficción, y caracterizadas por la juventud y desprejuicio cultural de sus editores. Hablaremos de este Boom Pulp con dos de sus protagonistas: la editora Tania Huerta (Editorial Pandemónium) y la autora Yelinna Pulliti. Leer más Código Pulp | podcast EP04 | T1 | El Boom Pulp en la literatura peruana con temática de fantasía, terror y ci-fi