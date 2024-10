"Siempre me sentí menos evolucionado": Robbie Williams se convierte en un simio en su biopic 'Better Man' [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ya salió el primer tráiler de Better Man, película biográfica de Robbie Williams, que llegará a cines seleccionados el 25 de diciembre de este año y, luego, en Latinoamérica, el 16 de enero de 2025. Si bien muchos imáginaban ver a Jonno Davies -actor que se pondrá en la piel del cantante- caracterizado como Williams, sin embargo, en la cinta será retratado como un simio.

Davies, de 32 años, también será la voz del cantante, pero el mismo Robbie interpretará sus temas. Al ser mostrado como un mono, el director Michael Gracey (quien también fue responsable de The Greatest Showman) reveló a Vanity Fair el por qué tomó esta decisión:

"Verse a sí mismo como un mono no fue solo mientras era famoso, fue durante toda su vida", comentó en el marco del estreno de Better Man en el Festival de Cine de Telluride.

"Siempre hacía una actuación en Stoke (su ciudad natal) para los otros niños, en casa para sus padres. Y eso fue muy poderoso para mí porque pensé: 'Te vas a enamorar de este personaje, este pequeño mono. Y te vas a involucrar emocionalmente con este pequeño mono. Siempre que establezcas ese contrato al comienzo de la película, estás dentro y acompañarás a ese mono durante todo el viaje", mencionó.

Además de Jonno Davies como Robbie Williams en CGI como un simio, el elenco también incluye a Steve Pemberton, Damon Herriman, Raechelle Banno, Alison Steadman, Kate Mulvaney, Frazer Hadfield, Tom Budge y Anthony Hayes.

¿De qué trata Better Man?

La película "está basada en la historia real del meteórico ascenso, la dramática caída y el notable resurgimiento de la superestrella del pop británico, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos", se lee en una sinopsis oficial de Paramount Pictures. "La historia está contada únicamente desde la perspectiva de Williams, capturando su ingenio característico y su espíritu indomable", resaltaron.

Asimismo, añadieron que "sigue el viaje de Robbie desde la infancia, hasta convertirse en el miembro más joven de la exitosa banda de chicos Take That, hasta sus logros incomparables como artista solista que bate récords, todo mientras enfrenta los desafíos que la fama y el éxito estratosférica pueden traer".

'Sing When You're Winning' es el tercer álbum de estudio del cantante británico Robbie Williams publicado el 28 de agosto de 2000.

Better Man, una de las canciones más icónicas de Robbie Williams

Better Man es una de las canciones más populares del cantante británico Robbie Williams. Fue lanzada como parte de su tercer álbum de estudio, Sing When You're Winning (2000). La balada refleja un tono emotivo y personal, en la que Williams aborda el deseo de ser una mejor persona en el contexto de sus relaciones y la vida en general.

La letra trata sobre la introspección y el deseo de mejorar uno mismo, ya sea para una relación romántica o simplemente para alcanzar un estado de paz interior. Es una canción que resalta la vulnerabilidad y la autoevaluación. Es una balada suave con toques de pop y soft rock, destacándose la voz cálida de Williams y una melodía simple, pero conmovedora, acompañada principalmente de guitarra acústica.

Aunque no fue lanzada como sencillo en todos los países, Better Man fue especialmente exitosa en Australia, donde llegó a ser un gran éxito. También es una de las canciones más queridas por los fanáticos de Robbie Williams en sus presentaciones en vivo. Esta canción muestra una faceta más sensible de intérprete y se ha convertido en un clásico en su repertorio.

