"¡Cómo es posible este suceso!": Madonna y su hijo sorprenden en TikTok al bailar 'La Rebelión' de Joe Arroyo

Madonna, la cantante reconocida a nivel mundial como 'La reina del pop', publicó un video en su cuenta de TikTok bailando al ritmo de La Rebelión, uno de los temas más populares del recordado cantante colombiano, Joe Arroyo.

Con más de tres millones de seguidores en la red social, la artista acostumbra a compartir contenido de sus ensayos, conciertos, entre otras actividades. Esta vez, se volvió viral luego de subir un clip en el que se la ve bailando la pegajosa salsa junto a su hijo David Banda.

"Madonna tiene buen gusto, la salsa hispana, la salsa colombiana es muy bonita". "Madonna sabe bailar más salsa que yo, siendo colombiana". "No lo puedo creer, jamás pensé que vería a Madonna bailando este tema", "¡Dios mío! cómo es posible este suceso", fueron algunos comentarios de sus seguidores.

La intérprete de Like a Virgin es una de las cantantes más activas en las redes sociales y no duda en compartir con sus fans todo lo que acostumbra a hacer en su día a día. Por si fuera poco, también se suma a las nuevas tendencias con algunos videos y retos de baile.

A inicios de enero, Madonna anunció que este año ofrecerá una gira mundial, llamada "Celebration Tour" como parte de sus más de 40 años de trayectoria, la cual inició en 1982 tras el lanzamiento su primer sencillo Everybody y encontró su temprana consolidación con su disco debut, de título homónimo, en 1983.

Madonna se defiende de las críticas por su aspecto físico

Hace poco, Madonna fue criticada en redes sociales por su apariencia física durante la última ceremonia de los Grammy 2023. Ella se defendió de sus detractores de forma categórica alegando que no tiene por qué "pedir perdón".

"Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora", señaló en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

En la ceremonia de los Grammy del 5 de febrero, Madonna abrió la actuación de Kim Petras y Sam Smith. Sin embargo, en lugar de llamar la atención por su discurso, un alegato en defensa de los "rebeldes", en redes sociales se criticó su aspecto físico y en especial la apariencia de su rostro, tras sus diversas operaciones estéticas.

"He sido degradada por los medios desde el principio de mi carrera. Entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que a todas las mujeres detrás de mí les sea más fácil en los próximos años", señaló.

La diva del pop apuntó que los planos de cerca de las fotos que le hicieron habrían distorsionado "la cara de cualquiera" y consideró que, "una vez más", se ve "atrapada" por la "discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos".

"Un mundo que rechaza celebrar a mujeres que pasan de los 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen teniendo determinación y siguen siendo trabajadoras y aventureras. (...) Como decía Beyoncé, 'No me romperán el alma'", concluyó.