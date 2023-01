Madonna arrancó su carrera en los años 80, cuando lanzó su primer sencillo "Everybody" y estrenó su disco debut de título homónimo. | Fuente: Europa Press

Los fans de la reina lo celebran. Madonna anunció en sus redes sociales que este año ofrecerá una gira mundial, llamada "Celebration Tour", para festejar sus más de 40 años de trayectoria, que inició en 1982 cuando lanzó su primer sencillo "Everybody" y encontró su temprana consolidación con su disco debut, de título homónimo, en 1983.

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, la ganadora de siete premios Grammy dio a conocer este recorrido internacional en compañía de la comediante y actriz Amy Schumer, quien la retó, frente a Diplo, udd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter y Eric Andre, a llevar su música por muchos países.

Por supuesto, Madonna aceptó el desafío. Por ello, escenarios de Norteamérica y Europa la esperan en los próximos meses, ya que el "Celebration Tour" iniciará el próximo 15 de julio en Vancouver (Canadá) y terminará el 1 de diciembre, en Amsterdam (Países Bajos). El reencuentro con su público promete un itinerario por sus más grandes éxitos, como "Like a Virgin", "Like a Prayer", "Material Girl", "La isla bonita", "Hung Up" y varios más.

“Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando”, afirmó la popular 'Reina del pop' mediante un comunicado de prensa emitido por LiveNation, la compañía encargada de producir la gira.

La gira "Celebration Tour" de Madonna: ¿Cuáles son las fechas?

La gira mundial de Madonna tendrá dos tramos: el primero que se llevará a cabo en Estados Unidos y Canadá, y el segundo a lo largo de Europa. Las entradas saldrán a la venta el viernes 27 de enero a las 10 a.m. en la web madonna.com/tour.

Las fechas de sus conciertos son las siguientes:

Estados Unidos y Canadá

15 de julio: Vancouver, Canadá – Rogers Arena

18 de julio: Seattle, WA – Climate Pledge Arena

22 de julio: Phoenix, AZ – Footprint Center

25 de julio: Denver, CO – Ball Arena

27 de julio: Tulsa, OK – BOK Center

30 de julio: St. Paul, MN – Xcel Energy Center

2 de agosto: Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

5 de agosto: Detroit, MI – Little Caesars Arena

7 de agosto: Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

9 de agosto: Chicago, IL – United Center

13 de agosto: Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

19 de agosto: Montreal, Canadá – Centre Bell

23 de agosto: Nueva York – Madison Square Garden

24 de agosto: Nueva York – Madison Square Garden

30 de agosto: Boston, MA – TD Garden

2 de septiembre: Washington, DC – Capital One Arena

5 de septiembre: Atlanta – State Farm Arena

7 de septiembre: Tampa, FL – Amalie Arena

9 de septiembre: Miami – Miami-Dade Arena

13 de septiembre: Houston – Toyota Center

18 de septiembre: Dallas, TX – American Airlines Center

21 de septiembre: Austin, TX – Moody Center ATX

27 de septiembre: Los Ángeles – Crypto.com Arena

4 de octubre: San Francisco, CA – Chase Center

7 de octubre: Las Vegas – T-Mobile Arena

Europa



14 de octubre: Londres, Reino Unido – The O2

21 de octubre: Amberes, Bélgica– Sportpaleis

25 de octubre: Copenhagen, Dinamarca – Royal Arena

28 de octubre: Estocolmo, Suecia – Tele2

1 de noviembre: Barcelona, España – Palau Sant Jordi

6 de noviembre: Lisboa, Portugal – Altice Arena

12 de noviembre: París, Francia – Accor Arena

13 de noviembre: París, Francia – Accor Arena

15 de noviembre: Colonia, Alemania – Lanxess Arena

23 de noviembre: Milán, Italia – Mediolanum Forum

28 de noviembre: Berlín, Alemania – Mercedes-Benz Arena

1 de diciembre: Amsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

