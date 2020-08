Magaly Medina habló nuevamente sobre Michelle Soifer y su cambio radical. | Fuente: Instagram

Después de que Magaly Medina diera su opinión por el radical cambio físico de Michelle Soifer, la conductora de televisión volvió a comentar al respecto, ya que no le pareció bien que la chica reality bajara 26 kilos en poco tiempo.

Por ese motivo, la popular ‘Urraca’ abrió su corazón y contó la enfermedad que padeció cuando ingresó a la cárcel. En la última emisión de su programa, Medina aseguró que tuvo anorexia, debido a que le afectó estar encerrada.

“Yo me volví anoréxica y no lo sabía. Todo el mundo me decía que yo estaba demasiado, excesivamente delgada; pero yo me veía gorda, desgraciadamente es una enfermedad que se necesita ayuda”, comentó.

Cabe resaltar que es la primera vez que Magaly Medina habla abiertamente de un tema delicado y se animó a aconsejar a Michelle Soifer, quien aseguró que no le molestan las críticas, porque se siente bien.

ENFRENTA LAS CRÍTICAS

Magaly Medina ha enfrentado duras críticas desde que se contagió de la COVID-19 y continuó emitiendo su programa de espectáculos. Ante una investigación abierta por la Fiscalía, la popular ‘Urraca’ tuvo que tomarse un descanso y, un día antes de Fiestas Patrias, regresó con fuerza a la televisión peruana.

Tras dicha polémica, la presentadora volvió a ser blanco de ataques, ya que su cuenta de Instagram fue hackeada y utilizada para subir fotografías a las que calificó como “contenido obsceno”. En ese sentido, ella envió un mensaje a sus detractores, asegurando que solo se fortalece con cada caída.

“La vida no siempre ha sido un lecho de rosas para mí. Sin embargo, he aprovechado de cada caída, cada prueba y cada dolor para hacerme más fuerte y resistente. A tal punto que nada ni nadie pueda derrumbarme. Tú también puedes hacerlo”, escribió Magaly Medina en la leyenda de una fotografía en Instagram.