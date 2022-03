Magly Solier se encuentra separada de sus tres hijos desde hace siete meses. | Fuente: Instagram

El domingo 20, la actriz peruana Magaly Solier, protagonista del próximo estreno “Lina de Lima”, dio una entrevista con el programa televisivo “Día D”, donde habló de un tema bastante delicado: el hecho de encontrarse separada de sus tres hijos, a quienes no ve hace más de siete meses, a raíz de haber perdido su custodia en un proceso legal que la enfrentó con su ex esposo, durante el que ambas partes se acusaron de maltratos físicos y psicológicos.

Cuando Percy Guzmán, el periodista a cargo del reportaje, le preguntó si extrañaba a sus hijos, ella respondió obviamente sí, pero que siempre están presentes. “¡Qué madre no va a extrañar!... Yo los veo, es como si estuvieran, ¿entiendes?”.

Más adelante, el reportero le preguntó si quisiera decirles algo a sus hijos. A esto, Magaly Solier respondió de manera optimista, segura de que pronto se reecontrarán. “Que los amo, que pronto nos vamos a ver, y si no estoy en Perú, ya vendrán por mí. Los amo. Obedezcan a papá”.

Magaly Solier afrima no sentirse sola



Durante el reportaje, Magaly Solier y Percy Guzmán recorrieron diferentes localidades de Huanta, que han marcado la vida de la actriz, así como los vastos terrenos que son propiedad de la actriz, dobde pasa buena parte del tiempo.

En un momento, el periodista quiso saber si la actriz se sentía sola. Ella le respondió que desde muy joven ha sido una persona independiente y atareada, pero que siempre tiene el apoyo de su madre, quien sale brevemente en el reportaje.

“No me siento sola, porque tengo miles de cosas que hacer, y si siento que necesito respirar un poco del trabajo, me voy donde mi mamá. Pero siempre estoy ocupada, siempre he seguido mi vida desde los ocho años”, manifestó la Magaly Solier.

La actriz también indicó que no es de las personas que mira hacia atrás. “Yo no soy de rehacer mi vida, yo soy de continuar. Cuando hay retos, tengo que decir ‘esto va y esto no va’. Si esto se fue, se fue. Entonces hay que encontrar el equilibrio emocional, uno; y dos amistades; y tres, la confianza que sembraste; y cuatro, el amor hacia nuestro país; y cinco, el amor hacia nuestros padres. Pero en el camino se van cruzando cantidades de retos y llegas a un momento donde…”, en ese momento, para la actriz fue inevitable quebrarse, algo que también sucedió al final del reportaje, cuando cantó "Flor de retama".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.