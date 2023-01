Maite Perroni Beorlegui es una cantante y actriz mexicana.​ | Fuente: Instagram

Después de que Maite Perroni anunciara su embarazo, los fanáticos de RBD temían que no participara de la gira de reencuentro con la banda mexicana. Sin embargo, la actriz y cantante mexicano despejó todas las dudas.

"¡Qué año me espera! Voy a ser mamá, voy a darle vida al ser más importante de mi vida y además voy a volver a estar con mis hermanos, con toda esa gente que nos ha dado tanto amor", dijo la intérprete.

"Me estoy preparado para ello, desde lo físico y lo emocional para poder vivir esta etapa. La verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, es una etapa bellísima. Me siento super afortunada, creo que es un gran 2023", agregó Maite Perroni para la revista People en Español.

Tras ello, la recordada ‘Lupita’ en Rebelde reveló que la gira de RBD es la última que harán y no subirán más al escenario como grupo.

" Poder hacer nuevas historias y volver a contar el cariño tan gigante que se siente y qué mejor que sea a través de la música es el mejor idioma que existe. Nos hace conectarnos en muchos sentidos y pues la intención es disfrutarlo, compartirlo, cerrar un ciclo y poder estar juntos para poder hacer ese cierre que a todos nos faltó en su momento", finalizó.

Maite Perroni y su matrimonio con el productor Andrés Tovar

Tras haberse comprometido en septiembre del 2022, Maite Perroni se casó con Andrés Tovar. La recordada protagonista de ‘Rebelde’ compartió una imagen en sus redes sociales donde le dejó un mensaje a su ahora esposo:

“Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló”.

Como se recuerda, en una entrevista con la revista People en Español, Maite Perroni confesó ser muy feliz con Tovar: "[Mi corazón está] más feliz que nunca, valorando cada segundo, y sintiéndome agradecida y afortunada por haber encontrado al amor de mi vida y disfrutando cada momento con mi familia que son mi mayor tesoro", aseguró.

Por otra parte, Andrés Tovar, de 39 años, es un productor de televisión originario de Chiapas, México. Ambos mantuvieron una relación de amistad durante años que, finalmente, acabó en amor.

Perroni reveló que su historia de amor empezó cuando ambos ya habían concluido otras relaciones. "Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental", confesó.

"Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos", reveló.

