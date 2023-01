La serie mexicana "Rebelde", de la que derivó una banda llamada RBD, se emitió por primera vez en 2004. | Fuente: Televisa

A inicios de los años 2000, un fenómeno musical y televisivo cruzó Latinoamérica: la banda mexicana RBD. Integrada por Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Alfonso 'Poncho' Herrera y Dulce María, la agrupación fue un producto derivada de la serie "Rebelde", la versión que Televisa realizó de la original argentina "Rebelde Way".

Con seis discos de estudio y giras por el mundo, el grupo demostró que podía no solo repetir, sino incrementar el éxito que obtuvieron por sus pares argentinos un par de años atrás. En sus cuatro años de duración, RBD recibió una gran aceptación por parte de un amplio público de jóvenes que se habían enganchado con sus integrantes, más allá de la televisión.









Sin embargo, en 2008 llegó el momento del adiós. Después de su último tour, los miembros tomaron otros rumbos. Debieron pasar 12 años para que algunos se volvieran a unir en un concierto llamado "Ser o Parecer: The Global Virtual Union". Tal fue el éxito que este 2023 decidieron anunciar una nueva gira, en la que para reproche de sus fans no estará Alfonso Herrera.

Este 19 de enero, precisamente, los fans de RBD tendrán más información sobre el recorrido que traerá de regreso a cinco de los seis integrantes de la banda. Una buena oportunidad para indagar en lo que hicieron cada uno de ellos tras la disolución de la banda hasta la fecha.

Anahí

Hasta antes de 2004, Anahí Giovanna Puente Portilla —mejor conocida solo como Anahí— formó parte de producciones televisivas como "Chiquilladas", "Alondra" y "Mi pequeña traviesa". Ya se había iniciado como cantante con un disco de título de homónimo, lanzado en los 90, al que le seguirían tres más. Pero "Rebelde" y RBD significaron un parteaguas en su vida.

Por eso, después de la separación del grupo, fue natural que la intérprete de Mía Colucci siguiera su carrera como cantante. Lanzó un par de álbumes de estudio ("Delirio" e "Inesperado"), además de otros recopilatorios, tales como "Antología", "Una rebelde en solitario" y "Antes de ser rebelde". Y aunque desde hace años no saca a la luz un nuevo disco, no ha dejado de estrenar sencillos, el último de ellos estrenado en 2022 (una colaboración con el difunto Juan Gabriel).

En abril de 2015, Anahí contrajo matrimonio con el exgobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco. Con él tuvo dos hijos y, como primera dama, ha llevado a cabo labores sociales para infantes con discapacidad y mujeres víctimas de violencia o maltratos.





La actriz y cantante Anahí dio vida a Mía Colucci en la teleserie mexicana "Rebelde". | Fuente: IMDB / "Rebelde"

Dulce María

A los 10 años, Dulce María ya había pasado por comerciales y programas infantiles. Antes de salir de la adolescencia, ya había formado parte de dos grupos musicales, Kaleidoscopio Interactivo De Sueños (más conocido como KIDS) y Jeans. De modo que hasta antes de 2004, el terreno ya estaba preparado para ella: "Rebelde" y RBD la encontraron lista para el estrellato.

¿Qué hizo después de disuelto el grupo? Pues continuó en la actuación. En 2009, por ejemplo, tuvo el rol estelar de la telenovela "Verano de amor" y dos años después estrenó una película donde le dieron el protagónico: "¿Alguien ha visto a Lupita?". Otras producciones de las que ha formado parte son "Mentir para vivir", "Corazón que miente" y "Como anillo al dedo".

Dulce María no se alejó tampoco de la música. Prueba de ello son sus cuatro discos como solista: "Extranjera" (2010), "Sin fronteras" (2014), "DM" (2017), "Origen" (2021). Actualmente está casada con el cantante Paco Álvarez, con quien tiene​ una hija que nació hace dos años.

Dulce María dio vida a Roberta Prado en la teleserie "Rebelde". | Fuente: IMDB / "Rebelde"

Maite Perroni



Tal vez la infancia de Maite Perroni no estuvo marcada por incursiones en ficciones televisivas o grupos musicales, pero a los 20 años se graduó del Centro de Educación Artística de Televisa y participó en obras de teatro. Un año después, llegó a su vida el papel en "Rebelde" y, con RBD en adelante, todo fue para arriba.

Una vez acabada la teleserie y disuelta la agrupación que la lanzaron a la fama, Perroni no abandonó su carrera y participó en producciones como "Triunfo del amor", "El juego de las llaves" y "Oscuro deseo", que se estrenó en Netflix en 2020. Asimismo, protagonizó las películas "Doblemente madre" y "Dibujando el cielo".

La música siguió presente en su vida. Dan fe de su pasión los sencillos que ha ido estrenando a lo largo de los años, como "Vas a volver", "Eclipse de luna", "Loca", entre muchos más. Y en el plano personal, Maite Perroni se casó con Andrés Tovar en septiembre de 2022. Este mes de enero, anunció que se convertirá en madre por primera vez.





Maite Perroni encarnó a Lupita Fernández en "Rebelde". | Fuente: Mezcalent

Alfonso Herrera

Al contrario de sus compañeras, Alfonso Herrera (más conocido como 'Poncho') empezó su carrera pasada la adolescencia, a los 19 años. Su primer papel fue en 2002, en la película "Amar te duele" y luego se sumó a la telenovela juvenil "Clase 406", que sin duda le sirvió para dar el salto, dos años después, a "Rebelde".



Más actor que cantante, Herrera no volvió a formar parte de proyectos musicales tras RBD. Ha paritcipado, eso sí, en casi 20 producciones televisivas, entre ellas "Camaleones", "Volverte a ver", "Terminales", "El capo 3", "Sense8", "The Exorcist", "Qeen of the South" y la aclamada "Ozark".



Alfonso Herrera también ha actuado en películas —las últimas son "El baile de los 41", "Me casé con un idiota" y "¡Qué viva México!"— y ha realizado doblajes ("Minions", "Los Croods", entre otros). En abril del año pasado, se sumó al elenco de "Rebel Moon", la nueva cinta de Zack Snyder. Y en cuanto a su vida personal, en diciembre de 2021 se separó de Diana Vásquez, madre de sus dos hijos.

Alfonso Herrera interpretó a Miguel Arango en "Rebelde" y será el único ausente en la próxima gira de RBD. | Fuente: IMDB / "Rebelde"

Christian Chávez

Al igual que Maite Perroni, Christian Chávez también provino de las canteras del Centro de Educación Artística de Televisa. Y como 'Poncho' Herrera, participó en la teleserie "Clase 406", que significó su debut en el mundo de la actuación. Con ambos coincidió más adelante en "Rebelde" y RBD.

Ya famoso, el intérprete de Giovanni Méndez apareció en programas como "Despertar contigo" o "Hasta que el dinero nos separe". En 2020, tuvo una destacada participación en la popular serie de Netflix, "La casa de las flores", y en 2021 asumió el rol protagónico de "La suerte de Loli".

Como cantante, Christian Chávez ha tratado de ser constante. Lanzó en 2010 su disco "Almas transparentes" y en 2012 un álbum en vivo, "Esencial". En la segunda década de los 2000, ha estrenado sencillos, siendo los últimos de ellos "Tóxico" y "Celos". En 2020, fue acusado de abuso psicológico por su expareja, el maquillista Maico Kemper.

Christian Chávez interpretó a Giovanni Méndez en "Rebelde". | Fuente: Telemundo

Christopher von Uckermann

Antes de "Rebelde" y RBD, Christopher von Uckermann ya había encarnado otros papeles, como "Amigos por siempre" y "Aventuras en el tiempo". Junto a Dulce María, Anahí, 'Poncho' Herrera, Maite Perroni y Christian Chávez conoció la fama a los 18 años.

Como músico, luego de la ruptura de la banda, el intérprete de Diego Bustamante ha lanzado tres proyectos discográficos: "Somos" (2010), "La revolución de los ciegos" (2017) y "Sutil universo" (2020). Además, ha realizado giras musicales, la última de ellas en 2017.

En cuanto a su faceta actoral, ha aparecido en películas como "Cómo cortar a tu patán", "El hubiera sí existe" y "Soltera codiciada", así como en las series "Diableros" y "Kdabra".

Christopher Von Uckermann dio vida a Diego Bustamante en "Rebelde". | Fuente: Telemundo





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).