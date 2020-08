Maluma cerró Instagram y fans creen que se debe a Neymar por supuesta "burla". | Fuente: Composición

Maluma se volvió tendencia en Twitter luego de que sus fanáticos no pudieran acceder a su cuenta de Instagram. ¿La razón? Al parecer, el motivo se debe a la celebración de Neymar, luego de que su equipo, el Paris Saint German (PSG), pasara a la final de la Champions League.

En el vídeo, se puede notar a los jugadores cantando a viva voz el tema “Hawái”, el más reciente éxito del colombiano. La canción se trata del término de una relación amorosa, por lo que se atribuye a que es una dedicatoria a Natalia Barulich, su expareja.

Cabe resaltar que desde que ambos anunciaron su rompimiento, se tejió rumores de una posible infidelidad de la modelo ya que mostraba su cercanía en portadas de revistas y fotos en Instagram, con uno de los mejores amigos de Maluma, Neymar.

Los versos de su canción hacen referencia a esta “nueva pareja” que, hasta el momento, no han confirmado su romance: "Deja de mentirte / La foto que subiste con él /Diciendo que era tu cielo / Bebé, yo te conozco tan bien / Sé que fue pa' darme celos", dice una parte.

Los jugadores del PSG cantando Hawai mientras celebran, canción de Maluma dedica a su ex, actual novia de Neymar 😆 pic.twitter.com/oXL5r30kdS — Gusta Sagastume (@elgustasp) August 19, 2020

Por ese motivo, los seguidores del artista tomaron el vídeo del futbolista como una ‘burla’ ya que lo canta a todo pulmón. El video, que se conoció a través de las historias de Instagram del argentino Ángel Di María, fue compartido miles de veces en las redes sociales poniendo el nombre de Maluma como tendencia.

El colombiano cerró su red social y los comentarios no se hicieron esperar, pues afirman que fue para evitar estos problemas y comentarios negativos que esta reacción pueda traer.

NIEGA INFIDELIDAD

Después de que Maluma y Natalia Barulich rompieran su relación el año pasado, al parecer, habría terminado de buena manera, cosa que no se creía posible, ya que se especuló que la estrella de las pasarelas mantenía un romance secreto con el futbolista Neymar.

La también DJ señaló que su ruptura no tenía nada que ver con la infidelidad, sino por otros motivos: “No hay mala onda entre nosotros. No hay odio. Tuvimos una relación hermosa, pero ahora debo enfocarme en mí y en mi trabajo”.