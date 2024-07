Maluma revela que la paternidad cambió su vida, pero asegura que no abandonará su imagen de chico malo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La llegada de su primera hija, Paris, en marzo ha transformado la vida del cantante colombiano Maluma. En una entrevista publicada este martes, el artista confesó que ser papá le "encanta" y que todo ha cambiado desde el nacimiento de su hija. Maluma subrayó que ahora siente la responsabilidad de "liderar con el ejemplo" para ella.



"Ahora, me despierto todos los días con el deseo de conquistar el mundo. Sé que tengo que hacerlo increíblemente bien para ella", reveló el orgulloso padre a la revista Allure. La entrevista viene acompañada de varias fotos del cantante en una playa de las Islas Turcas y Caicos, donde su cuerpo bien torneado y tatuado destaca en las imágenes.

¿Cómo cambió la vida de Maluma desde que es padre?

"Me acuesto todas las noches que puedo a las 9 y me levanto a las 5:30 para ir al gimnasio porque quiero estar saludable. Quiero vivir para siempre por mis hijos. Quiero hacerla sentir orgullosa de mí”, afirmó Maluma.



El cantante colombiano, quien ha dominado las listas latinas de Billboard con 24 éxitos, y ha alcanzado tres números uno en el top de álbumes latinos, anunció el nacimiento de su hija con su novia Susana Gómez a través de Instagram en marzo. Maluma y Gómez están juntos desde 2020.



A pesar de su nueva faceta como padre, el artista es consciente de que su imagen de 'chico malo' sigue siendo parte de su identidad. "No es un secreto que mis fanáticas aman cuando hago mi papel de dirty boy. A mí me gusta y me divierto. Necesito esa chispa en mi vida", admitió.

¿Cómo nació el nombre de Maluma?

El colombiano, actualmente en medio de su gira, conversó con la revista desde las Islas Turcas y Caicos, donde adquirió una propiedad en 2021 que se ha convertido en su refugio personal. Viaja allí en su jet Gulfstream G450 negro, según destaca Allure.



“Aquí es donde vengo para desaparecerme. Aquí, simplemente soy Juan Luis”, compartió Juan Luis Londoño Arias, quien compra aguacates en el mercado local, usa sandalias y tiene amigos isleños. En su adolescencia, dejó el fútbol (entrenaba para ser profesional) para dedicarse a la música tras inspirarse en varias estrellas del reguetón.



Para comenzar su carrera musical, Juan Luis pidió a su tía Yudy que le regalara una sesión de grabación en un estudio para su cumpleaños. Necesitaba un nombre artístico, y así nació Maluma, una combinación de las primeras sílabas de los nombres de su madre, Marlli; su padre, Luis; y su hermana, Manuela. Este nombre lo lleva tatuado en la pantorrilla izquierda como un tributo a su familia.

