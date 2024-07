Ricardo Montaner reinterpreta sus clásicos para asegurar que su legado musical quede en manos de sus hijos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Siguiendo el ejemplo de Taylor Swift con la actualización de sus primeros seis álbumes, Ricardo Montaner está renovando su discografía con un sonido más contemporáneo. El cantautor venezolano ha lanzado su nuevo disco, Ricardo Montaner 2 (Versión Montaner), una regrabación de su álbum de 1988 que nos brindó clásicos como Tan enamorados y A dónde va el amor.



“Volver a hacer mis canciones icónicas, con los arreglos originales y un sonido actual y extraordinario, es una experiencia única. Es verdad que nunca se vive igual una experiencia ya vivida pero esta vez, siento la plenitud que no sentía ante la duda de si funcionaría o no. En esta ocasión, lo veo desde otro ángulo que sin duda es pleno y maravilloso”, comentó Montaner.



El disco también incluye temas inolvidables como La bella durmiente y yo, Solo con un beso, Tu piano y mi guitarra, Debo de cambiar de amor, Qué le diré qué me dirá y Haciendo camino. En una entrevista con Rolling Stone, Montaner afirmó: "No sé si las canto mejor, pero llevo 40 años interpretándolas, así que me siento tranquilo al volver a grabarlas."

¿Cómo surgió el proyecto de regrabar sus primeros seis álbumes?

“Necesito que mi legado artístico pase a manos de mis hijos”, explicó Montaner a Billboard. “Al día de hoy, con más de 40 años de carrera, no he recibido un solo centavo por las ventas de Yo que te amé, de Tan enamorados, de La cima del cielo, del disco Los Hijos del Sol, del disco En El Último Lugar del Mundo“, agregó.



Según Ricardo Montaner, considerado un ícono de la música romántica en Latinoamérica, los acuerdos de esa época eran “contratos leoninos” y “totalmente desventajosos” para el artista. “No cobré un solo centavo por mi música en los principios de mi carrera y en el momento en que más éxito tenía,” añadió.



Para Montaner, esta regrabación es una oportunidad para que sus hijos “tengan la tranquilidad de que la música de su padre -sobre todo la música más importante o más emblemática o más icónica de su carrera- pase a sus manos”. Además, el cantante está reclamando la devolución de los masters originales de sus primeros trabajos.



Este proyecto comenzó en mayo con el lanzamiento de Ricardo Montaner 1 (Versión Montaner), el primero de los seis álbumes que el cantautor planea estrenar antes de febrero de 2025. En abril, durante la ceremonia de los Latin AMAs, Montaner presentó en vivo su sencillo Yo Qué Te Amé y recibió el premio Latin AMA Legacy en reconocimiento a su extraordinario legado musical.

