Maluma explotó y abandonó furioso una entrevista del medio israelí 'Kan TV' | Fuente: Instagram

Maluma tuvo un polémico comienzo en una de sus primeras apariciones oficiales en el Mundial Qatar 2022. Esto, luego de abandonar una entrevista cuando un medio israelí le preguntó sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país que es sede del evento deportivo.

Concretamente, Moav Vardi, periodista de la cadena Kan TV, quiso saber la opinión del artista colombiano sobre los artistas que declinaron participar en el show mundialista y de las críticas que podría recibir tras aceptar ser parte del certamen más grande del fútbol.

"Tú sabes que debo preguntar, Shakira y Dua Lipa se negaron a tomar parte en esta copa del mundo debido al mal récord catarí en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa, ¿Maluma, no tienes problemas con la violación de derechos humanos de este país?", cuestionó Vardi.

Visiblemente incómodo, el cantante de Felices los 4 contestó: "Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo vine aquí para disfrutar de la vida y disfrutar del fútbol. No es algo en lo que tenga que involucrarme. Estoy aquí disfrutando de mi música y mi hermosa vida, jugando fútbol también", expresó.

El hombre de prensa, por su parte, insistió en recoger sus impresiones sobre las posibles críticas: "Pero ¿entiendes que la gente va a decir que tu sola presencia aquí está ayudando a limpiar (su imagen)?".

Sin embargo, antes de escuchar toda la pregunta, Maluma interrumpió: "¿Tengo que responder esta pregunta?", consultó a sus asistentes. "No, no tienes que hacerlo", le respondieron. Tras el tenso momento, el cantante se levantó de su asiento y antes de retirarse recriminó al periodista: "¡Eso no se hace. Eres grosero!", mientras el comunicador intentaba retomar la conversación.

Maluma se defiende de las críticas

La entrevista se hizo viral y ante las críticas de sus seguidores, Maluma recurrió a su cuenta en Instagram para referirse al respecto.

"Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y cultura en el evento más importante de la historia de los deportes y a llevar alegría a los rincones del mundo... esa es mi tarea y mi legado, no voy a cambiar, seguiré haciéndolo con todo el amor del mundo”, escribió.

El colombiano también dedicó palabras a Shakira, Dua Lipa y Rob Stewart que rechazaron participar en el evento deportivo: "Si algunos no quisieron venir es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero", manifestó.

