El cantante colombiano Maluma, quien domingo a domingo ejerce como jurado en el programa de televisión “La Voz México”, recibe constantemente críticas por parte de los participantes y sus colegas.

Esta vez, el cantante colombiano recibió los reclamos de la concursante argentina Cindy Coleoni, quien le dedicó un emotivo mensaje tras su participación en las semifinales del programa concurso.



“Ya te perdoné, pero es curioso, la voz más fuerte y no te volteaste por mí, es como la piedrita del zapato. Me vas a hacer enojar”, dijo la participante, quien fue eliminada de "La Voz México".



La misma Cindy Coleoni ya le había reclamado a Maluma cuando realizó su audición por no elegirla en su equipo. "Vos no me hables, habla con mi mano. Calladito es más bonito", le dijo la participante. "Me arrepiento de no haberme volteado", fue lo único que pudo decir el cantante.

“La Voz México” se encuentra en su segunda temporada. En 2017, Maluma ganó el certamen con el concursante Eduardo Barba y ahora espera repetir la hazaña este 16 de diciembre.

BROMAS DE COLEGAS

Los “coaches” de "La Voz México" mantienen una gran relación amical, la cual reflejan en la pantalla chica. Sin embargo, muchas veces le juegan bromas pesadas a Maluma, donde cuestionan su talento.

Hace un mes, el cantante mexicano Carlos Rivera, quien también es jurado, elogió a su colega Anitta y tuvo un comentario sarcástico con Maluma.



“y Maluma… pues, lo importante es que él tiene salud”, dijo Rivera y desató las risas de todo el estudio de grabación. La broma fue tomada con mucha gracia por parte del cantante colombiano.