Marc Anthony encaró a persona que le lanzó una botella durante un concierto en Colombia

Marc Anthony se enfadó durante un concierto en Colombia ¿Qué pasó? Resulta que el cantante puertorriqueño fue invitado al Metroconcierto Histórico durante el Carnaval de Barranquilla realizado el último sábado 1 de marzo en el estadio Estadio Romelio Martínez cuando, de repente, le cayó una botella durante su espectáculo.

Según reportó el diario El espectador, Marc Anthony fue "víctima de una agresión" por parte de uno de los asistentes del evento quien lanzó una botella de agua la cual cayó cerca del rostro del artista de 56 años. Acto seguido, el cantante paró su presentación para expresar su enojo y enfrentar a su agresor.

"Les voy a decir algo, el que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era, aquí siempre he respetado, amo a Colombia, pero qué pena, si me tiran algo, pal carajo", manifestó el intérprete de Vivir mi vida claramente enfadado y molesto por lo sucedido.

Por otra parte, el medio colombiano señaló que una vez que Marc Anthony revelara la agresión, el público presente empezó a gritar: "Fuera, fuera", pidiendo a la organización que saque del evento a la persona que tiró la botella al salsero. "Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del responsable del ataque", se lee.

Marc Anthony fue agredido en Medellín durante show el 2022

Esta no es la primera vez que Marc Anthony es agredido durante un concierto en Colombia. El 2022, el cantante de Valió la pena y Ahora quien recibió "un botellazo" en plena actuación en Medellín. No obstante, en aquella ocasión no detuvo su presentación.

Concierto de Marc Anthony en Lima fue postergado

Marc Anthony tenía programado un concierto en el Estadio Nacional, en Lima, el último jueves 27 de febrero, junto a Rubén Blades y Víctor Manuelle. Sin embargo, el organización informó que dicho evento fue postergado para el 24 de abril.

La cancelación del concierto de Marc Anthony no es el único. Días atrás, se confirmó que el cantante Camilo tampoco se presentaría en su espectáculo programado para el 25 de febrero. Esto, debido al "incumplimiento que dejó sin efecto el cuerdo de arrendamiento del estadio a pedido de la Federación Peruana de Fútbol".

El salsero boricua Marc Anthony envía mensaje al público luego que alguien le lanzó una botella durante su presentación en el Metroconcierto de Barranquilla.



Hace 2 años atrás, sucedió lo mismo con el cantante, pero en Medellín. pic.twitter.com/izBxMuO0dR — Molusco (@Moluskein) March 2, 2025

Marc Anthony volvió a Viña del Mar luego de seis años

Marc Anthony estuvo en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025 donde cantó sus mayores éxitos desatando la euforia en el anfiteatro de la Quinta Vergara.

El cantante abrió Viña 2025 con su tema Pa lla voy, que forma parte del álbum del mismo nombre lanzado en 2022. Esta es la sexta vez que el salsero se presentaba en la Quinta Vergara recibiendo el aplauso del público.

Seguidamente, Marc Anthony cantó sus éxitos: Valió la pena, Volando Entre Tus Brazos, Flor pálida, Abrázame Muy Fuerte, un cover del famoso tema de Juan Gabriel, Almohada e incluso ¿Y cómo es él?, un cover en homenaje a José Luis Perales.

Luego de su show, el cantante compartió fotos de su concierto en Viña 2025 en sus redes sociales. "Qué emoción volver a después de 6 años, gracias mi gente de Viña del Mar. Gracias Chile por todo el cariño ¡y esos 1.200.000.000 streams!", escribió en su post.

