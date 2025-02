"No debí aceptar la invitación a Viña del Mar": George Harris declaró por primera vez tras pifias en festival

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

George Harris rompió su silencio y brindó sus primeras declaraciones luego de retirarse del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025. El comediante venezolano llegó en la tarde de este miércoles al aeropuerto internacional de Miami, donde pudo dar su postura sobre las pifias y abucheos recibidos en el anfiteatro de la Quinta Vergara, en Valparaíso, en Chile.

“Tuve una experiencia bastante rara y bizarra, diría yo. Una experiencia que no se la deseo a ningún artista internacional. El balance que saco después de estas horas de lo que ocurrió en Viña del Mar es que hay muchas cosas que se han mezclado en esta situación muy incómoda”, comenzó diciendo el humorista a las cámaras de la cadena Telemundo 51, en Miami.

Asimismo, George Harris, quien lucía una chaqueta de cuero y una gorrra negra con dibujo, consideró que, luego de pensarlo bien, cometió un error al presentarse en el Viña 2025, donde ya había sido advertido de los abucheos. ”Yo no debí aceptar la invitación a Viña [del Mar] porque yo recibí muchas amenazas de que eso iba a pasar”, concluyó.

Más temprano, el propio George Harris anunció que haría un live “en los próximos días” para explicar lo que pasó en el “monstruo” de la Quinta Vergara“.

“Yo haré un live en estos próximos días para contar todo lo que pasó. Aquí todo el mundo se ha expresado: la organización del festival, los pifiadores de profesión, los medios chilenos (amarillismo puro y duro), las redes y mis coterráneos. Pero ahora me toca a mí. Les aviso cuando”, escribió el humorista en su cuenta de X (ex-Twitter).

George Harris dejó el escenario en Viña del Mar 2025 tras los abucheos del público.Fuente: EFE

¿Qué pasó con George Harris en el Festival de Viña del Mar?

El Festival de Viña del Mar 2025 sufrió un traspié el día de su inauguración cuando el comediante venezolano George Harris tuvo que abandonar en dos ocasiones el escenario, abrumado por los silbidos del impaciente "monstruo" de la Quinta Vergara.

"Buenas noches, Viña. Qué maravilla, qué emoción tan grande. Gracias de corazón por tenerme aquí. Qué belleza estar esta noche con ustedes. Este es un sueño hecho realidad", expresó Harris al iniciar su presentación. Sin embargo, su entusiasmo se fue luego de que el público iniciara con silbidos y pifias cada vez más fuertes.

"No puedo creer que la gente compre una entrada para pitar toda la noche. Se van a quedar sordos", señaló el humorista. Luego, intentó continuar con su rutina, pero los abucheos no cesaron. "¿Van a estar toda la noche silbando? No entiendo qué pasó, qué les hice", agregó.

Los gritos de "¡Que se vaya!" comenzaron a escucharse con más fuerza. George Harris, visiblemente incómodo, respondió: "Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si quieren que me vaya, me voy". Tras tomar un poco de agua y ver que la situación no mejoraba, abandonó el escenario por primera vez.

El comediante regresó, pero su actitud desafiante continuó. "Ojalá que tengan la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto. Si quieren que me vaya, yo no tengo problemas“, comentó Harris.

George Harris pidió disculpas a "las personas que fueron para ver un show de comedia".Fuente: Instagram

¿Qué dijo George Harris tras las pifias recibidas en Viña 2025?

George Harris usó su cuenta de Instagram para compartir imágenes suyas en su presentación en la Quinta Vergara en Viña del Mar el último domingo. "Como pueden imaginar, he pasado un día bajo. Ya a un paso de regresar a mi casa, loco por volver y bajarle volumen a tanto ruido mediático", escribió.

Luego agregó: "Me acerco por aquí para pedir disculpas a las miles de personas que fueron al Festival de Viña del Mar para disfrutar de un buen show de comedia, aunque me fue imposible ejecutarlo. Quienes estuvieron en el espectáculo saben de lo que me refiero".

A pesar de la polémica, el comediante aseguró que su intención no es "crear división ni más controversia", sino agradecer a quienes lo apoyaron. "Pase lo que pase, lo cortés no quita lo valiente. Hicimos un trabajo de meses para poder estar ahí", expresó, destacando el esfuerzo detrás de su presentación.

"Para mí, lo más importante es agradecer a los asistentes que sí fueron a ver el show. A mis amigos chilenos (que son muchos y no generalizo por unos pocos) y a mis hermanos venezolanos. Muchachos, les prometo que nos reencontraremos en otros escenarios, de eso no me cabe duda", concluyó.

