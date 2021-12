Marc Anthony y Will Ferrell sobre el escenario | Fuente: Facebook | Zeta 93fm

El cantante Marc Anthony, llegó a Nueva York para realizar una presentación en la Gala Maestro Cares 2021, un evento que tiene por finalidad recaudar fondos para el bienestar de los niños desfavorecidos y huérfanos en América Latina y Estados Unidos.

Para amenizar la noche, el salsero invitó al comediante Will Ferrell a tocar un tema sobre el escenario. El artista estadounidense no lo pensó dos veces y con campana en mano le puso un ritmo particular al tema I Need to Know.

La simpática escena se ha vuelto viral en las redes sociales, incluso el propio Marc Anthony se animó a publicar un video de esta anécdota para compartirlo con sus seguidores. "Qué noche. El inigualable Will Ferrell subió al escenario esta noche en la gala de @maestrocares en Nueva York", escribió el artista puertorriqueño.

LABOR ALTRUISTA

Como fundador y organizador de este evento benéfico, Marc Anthony le entregó al comediante estadounidense el premio 'Courage to Care', un reconocimiento que se le otorga a las personas que hacen contribuciones y realizan trabajos caritativos en favor de los objetivos de la fundación, Maestro Cares.

El intérprete de 'Vivir mi vida', no sólo es un cantante que vende millones de copias de sus materiales discográficos, sino que además, es un personaje que destaca por sus labores altruistas.



