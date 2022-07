Margot Robbie cumple 32 años en el marco de las grabaciones de "Barbie". | Fuente: Warner Bros.

Margot Robbie apaga 32 velitas mientras graba “Barbie”, película donde dará vida a la popular muñeca de Mattel, y de la que se han filtrado varias imágenes durante la semana, para alegría de quienes no la vemos en las pantallas desde el 2021, cuando volvió a ponerse el maquillaje de Harley Quinn para el relanzamiento de “El escuadrón suicida”.

Por fortuna, este año estrena dos películas. A inicios de noviembre, protagonizará “Amsterdam”, junto con Christian Bale y John David Washington, que serán los tres sospechosos de un asesinato. Y a fin de año, estará junto a Brad Pitt en “Babylon”, ambientada en el Hollywood que hizo la transición del cine mudo al sonoro.



Está en el mejor momento de su carrera, al que ha llegado gracias a una vocación que la llamó desde pequeña. Y continúa en ascenso, no solo como actriz, también en su faceta de productora. Conozcamos un poco más de la cumpleañera.



Su vida en Australia

Margot Robbie es la tercera de cuatro hijos de un matrimonio que se separó cuando ella tenía cinco. Creció en la granja de su abuelo, a escasas horas de la costa este de Australia, llamada Costa de Oro. La casa siempre estaba llena; ellos fueron su primer público.

“Me encantaba hacer shows, siempre había un espectáculo en mi casa. Estaba obsesionada con las películas, con cualquier cosa en la televisión, y todo lo que veía, lo recreaba para mi madre, que ya tenía suficiente en su plato con llevar una casa, cuidar a cuatro niños y yo le estaba tomando el pelo: 'Mamá... mamá mira mi nuevo programa’, contó a Together Mag, en junio de 2018.



Su madre oyó el llamado de su hija y la inscribió en clases de circo, recibiendo un certificado de trapecista a los ocho años. En la escuela secundaria llevó clases de actuación, y durante este periodo grabó comerciales y participó en películas independientes, lo cual la motivó a mudarse a Melburne, una de las grandes ciudades del país, y buscar un agente.



Desde el 2008, comenzó a trabajar en distintas producciones televisivas de Australia, siendo la más conocida la serie "Neighbours", donde interpretó a la parlanchina Donna Freedman, un personaje invitado, que terminó quedándose por tres años, y por el cual Margot Robbie fue nominada a dos Logie Awards, los más importantes de la televisión australiana.



El salto a Hollywood

La película que cambió la carrera de Margot Robbie fue “El lobo de Wall Street”, de Martin Scorsese, donde hizo de la calculadora esposa del personaje de Leonardo DiCaprio. Dos años antes había llegado a Hollywood y participado en una serie (“Pan Am”) y una comedia romántica (“About time”).

“Consiguió su papel en ‘El lobo de Wall Street’ durante nuestro primer encuentro, jalando y dándole a Leonardo DiCaprio una bofetada en la cara, una improvisación que nos sorprendió a todos”, confesó el mismo Martin Scorsese, cuando la revista Time le pidió, en el 2017, un breve comentario sobre la actriz, que ingresó a su lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

Y es que, entre el 2013 y 2016, Margot Robbie fue una de las actrices más pedidas, participando en media docena de cintas, la mayoría como co-protagonista. Algunas de estas son "Z for Zachariah", "Focus" o "La leyenda de Tarzán". Pero fue su rol como Harley Quinn, la desquiciada antiheroína de DC Cómics, el que la catapultó aún más.

La película fue un éxito de taquilla, pero no de crítica, si bien su papel fue el más elogiado, ganando los premios a mejor actriz de una película de acción en los Critics’ Choice y People Choice Awards.

Su faceta como productora

En el 2014 Margot Robbie se mudó a Londrés con su amiga de la infancia Sophia Kerr, su entonces enamorado y ahora esposo Tom Ackerley, y Josey McNamara. Los cuatro crearon LuckyChap Entertainment, una productora de cine y televisión enfocada en contar historias sobre mujeres.

Al ser preguntada por Vogue en el 2018, sobre hacer empresa con su amigos, respondió: “Es perfecto, porque el trabajo nunca me parece trabajo. Siempre estoy con mis mejores amigos, confío plenamente en ellos, nos conocemos muy bien, sabemos las fortalezas y debilidades de cada uno y cómo repartir proyectos entre nosotros para que podamos ser lo más productivos y eficientes posible.

La primera producción de LuckyChap fue “Yo, Tonya”, película basada en la vida de la patinadora Tonya Harding, que fue protagonizada por la misma Margot Robbie, actuación que le valió su primera y única nominación al Oscar, en el 2018.

Otras exitosas producciones de LuckyChap han sido la taquillera “Terminal”, “Dreamland”, “Birds of prey”, donde Margot retomó el personaje de Harley Quinn, o “Promising young woman”, ganadora del Oscar 2020 a Mejor Guion Original. Y ahora se viene “Barbie”, en la que Margot Robbie es nuevamente protagonista y productora, demostrando que, a los 32 años, tiene el control total de su carrera.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).