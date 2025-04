"¡Que me demande!": Margot Robbie admite que se salió del guion para besar a Brad Pitt durante el rodaje de 'Babylon'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Margot Robbie dijo que el beso que le dio a Brad Pitt durante el rodaje de Babylon (2022) no estaba previsto en el guion original de la película. En una entrevista para la revista Grazia, la actriz admitió que la escena fue una decisión espontánea, pero cuidadosamente pensada.

"Eso no estaba en el guion, pero pensé: '¿Cuándo más voy a tener la oportunidad de besar a Brad Pitt? ¡Voy a hacerlo! ¡Que me demande!'", bromeó la protagonista de Barbie.

Sin embargo, consideró que este aporte era importante para mostrar la naturaleza impulsiva y provocadora de su personaje, Nellie LaRoy, una actriz emergente en el caótico y glamuroso Hollywood de los años 20.

La improvisación no pasó desapercibida para Damien Chazelle, director del filme y ganador del Oscar por La La Land. Al escuchar la explicación de Robbie, el cinesta le respondió: "Podría funcionar... Espera, ¡tú solo quieres besar a Brad Pitt!".

Más allá de la anécdota, el director terminó aceptando la propuesta, incluso solicitó a Robbie repetir la escena varias veces. "Lo hiciste bien. Hazlo otra vez", contó la actriz entre risas, pues Brad Pitt no tenía ni idea.

La exigente construcción de Nellie LaRoy

Margot Robbie ha recibido elogios de la crítica y del público gracias a su capacidad interpretativa, y el trabajo detrás de su personaje en Babylon no fue la excepción. En colaboración con Damien Chazelle, la actriz dijo que dio vida a un personaje profundamente complejo, al punto que uno de los mayores retos fue definir su acento.

Robbie reveló haber ensayado más de 50 versiones diferentes antes de elegir el tono adecuado para Nellie LaRoy. "Era como hacer un show unipersonal. Cada vez que cambiaba de acento, era una nueva versión de Nellie", explicó.

También señaló que alcanzar la autenticidad en su personaje fue posible gracias al paciente trabajo del director estadounidense. "Damien es muy minucioso. Nunca sentí que hubiéramos pisado el acelerador a fondo", aseguró.

El fracaso de Babylon

Con un presupuesto superior a los 80 millones de dólares, Babylon apenas recaudó 15 millones en Estados Unidos y 63 millones a nivel global.

"Todavía no entiendo por qué la gente no la acepta", expresó Robbie. "Me pregunto si dentro de 20 años la gente se preguntará por qué Babylon no tuvo éxito, como ocurre con películas que también fueron consideradas fracasos".

