Will Smith celebra los 30 años de la primera película de 'Bad Boys': "Agradecidos por el cariño todos estos años"

El protagonista de la franquicia compartió imágenes inéditas de lo que fueron las grabaciones de la película estrenada en 1995.

“Hace 30 años, Jerry Bruckheimer, Don Simpson y Michael Bay se arriesgaron con nosotros y así nació Bad Boys", escribió Will Smith junto a un recopilatorio de fotos donde celebró el aniversario de la primera película que interpretó junto a Martin Lawrence.

"Agradecidos por todo el cariño que nos han demostrado a lo largo de los años", agregó. En la publicación, el también rapero mostró fotos de ambos en el set junto al productor y el director. Además, se muestra a quienes fueron sus compañeros de reparto como Theresa Randle, Joe Pantoliano, Michael Imperioli y Téa Leoni.

En Bad Boys, Will Smith y Martin Lawrence interpretan a Mike Lowrey y Marcus Bennett, respectivamente. Al ser estrenado en 1995, tuvo un gran éxito en taquilla y, gracias a ello, se lanzaron tres películas más: Bad Boys II (2003), Bad Boys for Life (2020) y Bad Boys: Ride or Die (2024).

El año pasado, Smith recordó detalles de la primera película de Bad Boys y cómo fue su audición. "Yo tenía 25 años. Marty Mar tenía 29. Solo dos chicos, que tuvieron suerte y pudieron vivir sus sueños a la primera. Me enganché. '¡Vamos! ¿Cuándo puedo leer el guion?'. Marty Mar arrugó la cara. '¡No! No puedes, gran Willie. El guion aún no está listo. Solo tienes que confiar en mí y comprometerte'. Pero era mi oportunidad de trabajar con un genio de la comedia como Martin, así que dije: '¿Sabes qué? ¡Al diablo! Me apunto'. Y el resto es historia", comentó.

En el estreno de Bad Boys: Ride or Die (2024), el productor Jerry Bruckheimer mencionó a People que fue un honor trabajar con los protagonistas porque son "creativos y divertidos". "Es un placer trabajar con ellos. Nunca discutimos, nos lo pasamos genial con el proceso, y es un proceso largo para conseguirlos".

El título original de la película y el tema principal es el tema 'Bad Boys', del grupo Inner Circle, que los protagonistas cantan en una corta secuencia.

El productor Jerry Bruckheimer en las grabaciones de la primera película de 'Bad Boys'.Fuente: @willsmith

¿Por qué Bad Boys es un éxito?

La dupla de Mike Lowrey (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence) es pura dinamita. Su amistad, peleas, bromas y lealtad hacen que el espectador se enganche más allá de la acción. Tienen una química real que traspasa la pantalla.

La primera (1995) y segunda (2003) fueron dirigidas por Michael Bay, el rey de las explosiones exageradas y las persecuciones imposibles. A los fans les encanta ese estilo intenso, estilizado y espectacular. Cabe resaltar que no es solo disparos: hay mucho humor. Las situaciones ridículas, los enredos familiares y el contraste entre los dos personajes (uno relajado y familiar; el otro rico y solitario) generan momentos muy divertidos.

Además, la fórmula de "pareja de policías opuestos que se quieren como hermanos" funciona desde Arma Mortal hasta hoy. Bad Boys modernizó esa fórmula para una nueva generación. Después de años sin películas, Bad Boys for Life (2020) demostró que aún tenían chispa, con una historia más madura, emocional y moderna, sin perder la esencia. Y ahora con Bad Boys: Ride or Die (2024), continúan la racha con acción de alto nivel y un tono que conecta tanto con fans antiguos como nuevos.

'Dos policías rebeldes', por su nombre en español, fue la primera película y la opera prima del director Michael Bay.Fuente: @willsmith

'Bad Boys' es protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.Fuente: @willsmith

Bad Boys: Ride or Die, la última película

Will Smith y Martin Lawrence regresaron como los detectives rebeldes Mike Lowrey y Marcus Burnett en Bad Boys: Ride or Die, o Bad Boys: hasta la muerte, la cuarta película de la saga de acción policiaca estadounidense. El filme se estrenó en las salas de cine a nivel mundial el 7 de junio de 2024.

"En verano, los 'chicos malos' favoritos del mundo están de regreso con su combinación icónica de acción al borde de tu asiento y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro: los mejores de Miami ahora están huyendo", se lee en la sinopsis oficial.

Will Smith y Martin Lawrence protagonizan el filme acompañado de un destacado elenco conformado por Vanessa Hudgens, Paola Núñez, Alexander Ludwig, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith, y Joe Pantoliano.

