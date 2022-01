La "Chilindrina" confirmó en Instagram que tiene COVID, pero que está bien de salud. | Fuente: Facebook / La Chilindrina

Salió a desmentir los rumores. El día de ayer, María Antonieta de las Nieves, la recordada "Chilindrina", anunció que se había contagiado de COVID-19. A pesar de haber señalado que se encontraba bien, diversos rumores sobre su estado de salud circularon por las redes.

Por ello, ayer mismo por la noche subió un video a su cuenta de Instagram, en el que, si bien sale sentada en su cama, se le ve lozana. Comienza diciendo que el video es una prueba “más que suficiente para que vean que estoy bien. No sé de dónde salió el chisme de que me estuve muriendo, de que estuve grave de COVID”.

"La Chilindrina" también afirma se ha contagiado de COVID, pero que solo ha tenido una gripe leve, sin mayores malestares. Y aprovecha para agradecer a quienes se han preocupado por ella durante estas horas: seguidores, la prensa y su familia, a quienes dice que “todavía tienen viejita para muchísimos años”.

El video va acompañado de un texto de agradecimiento y un saludo de Año Nuevo muy a su estilo: “Gracias por sus mensajes y oraciones. Les hago este video para que vean que estoy bien y no delicada de salud como han mencionado en algunos sitios de internet. Feliz año 2022 y nos vemos pronto en California para seguir Chilindrineando”.

María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina", dio positivo a COVID-19

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", anunció en sus redes sociales que dio positivo a la COVID-19. Sin embargo, la actriz mexicana aclaró que su estado de salud no es de gravedad y viene cumpliendo con todas la recomendaciones médicas en su hogar.

"Queridos fans, amigos y familiares. A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer covid-19 he salido positiva al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día", escribió la actriz.

La integrante de la recordada vecindad de "El Chavo del 8", sostuvo que se siente bien y en cuanto a los síntomas de la enfermedad "parece como si sólo hubiera sido un resfriado común, nada de gravedad". Además, aprovechó el anuncio para desearle un feliz año 2022 a todos sus seguidores.

NUESTROS PODCASTS

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós