María Antonieta de las Nieves se despide de 'La Chilindrina' tras anunciar su retiro de los escenarios

"Yo no quiero dar lástima a la gente", dijo la actriz de 74 años. Ella confirmó a un medio colombiano que se retirará de los escenarios luego de un último proyecto.

Después de más de 53 años dedicados a la actuación, María Antonieta de las Nieves, conocida por su emblemático personaje de 'La Chilindrina', anunció su retiro de los escenarios. Sin embargo, su despedida será después de su participación en la obra teatral Los huevos de mi madre, que llegará a Colombia como primer país en el marco de una gira por Sudamérica.

En esta puesta en escena, la artista mexicana dará vida a "una mujer sesentona". Para ella, esta oportunidad representa un "nuevo y emocionante" desafío en su carrera, donde podrá demostrar su versatilidad como actriz.

"Es maravilloso, porque nunca me había tocado estar en la edad correcta de los personajes. Cuando empecé con 'La Chilindrina' tenía 21 años, y 'La Chilindrina' siempre tuvo 8 años", comentó María Antonieta al medio El Colombiano.

Maria Antonieta de las Nieves se retira de los escenarios

La comedia, escrita y coprotagonizada por el actor Fernando Botero, se estrenó con éxito en México y espera repetir la acogida en Sudamérica. Según María Antonieta de las Nieves, esta obra marcará su despedida de los escenarios, ya que a sus 74 años siente que es momento de retirarse.

"Sí y te voy a decir por qué; espero que sea una gira larga, bastante extensa. Entonces, si tengo 74 años, ¿cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, entonces Los huevos de mi madre, sí va a ser lo último, porque así quisiera seguir haciendo 'La Chilindrina', no lo iba a ser con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y las de coreografías", explicó.

La mexicana no solo actuará en esta obra, también cantará, una faceta que ha caracterizado su carrera con 18 trabajos discográficos en su haber.

Sin rencores con el hijo de 'Chespirito'

En junio de 2022, la recordada 'hija de Don Ramón' dijo que aparecerá en Sin querer queriendo, la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, que será protagonizada por el actor Pablo Cruz.



"¿Por qué creen que estoy tan contenta? No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no, será una mentira muy grande", afirmó 'La Chilindrina' al diario mexicano El Universal cuando fue consultada por su posible participación en la producción de Max.

Ya en agosto del 2021, la intérprete había dado a conocer sus intenciones de formar parte de la propuesta.

La bioserie es un proyecto que viene preparando Roberto Gómez Fernández, hijo de 'Chespirito', con quien María Antonieta de las Nieves ha conseguido llegar a un acuerdo después de un periodo en el que no tenían mucho contacto.

"Quiero que todos estén a la expectativa porque va a ser una sorpresa y estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se comunicara conmigo, que tuvimos entendimiento y que los rencores no sirven para nada", dijo la actriz.

De las Nieves no escondió su entusiasmo por recordar sus vivencias en El Chavo del 8, teleserie que bajo el liderazgo de Gómez Bolaños marcó a más de una generación.

