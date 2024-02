"Sin querer queriendo": bioserie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños ya está en grabaciones

Después de una larga espera, finalmente se dieron a conocer los primeros detalles de la serie basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. La producción, titulada Sin querer queriendo, inició sus grabaciones en el Hotel Emporio, la emblemática locación donde el elenco de 'El Chavo del 8' grabó en 1977 el capítulo Vacaciones en Acapulco.

La serie está siendo producida por Perro Azul, una compañía especializada en la realización de producciones audiovisuales como películas, series de televisión, documentales y podcasts. Además, se ha confirmado que el proyecto cuenta con la aprobación de Roberto Gómez Fernández, heredero del comediante.

¿Quién interpretará a 'Chespirito' en su bioserie?

Con una destacada trayectoria en México, el actor Pablo Cruz Guerrero fue seleccionado para dar vida al icónico humorista y creador de personajes emblemáticos como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Las primeras imágenes revelan la transformación del intérprete en el papel de 'Chespirito'.

"Hola, Latinoamérica, tengo el increíble honor de interpretar a Roberto Gómez Bolaños conocido mundialmente como 'Chespirito'. Todos nos acordamos de él por los personajes entrañables como el Chavo del 8, El Chapulín Colorado, que han sido iconos del humor familiar en Latinoamérica y en el mundo", dijo el actor tras confirmar su participación en la bioserie.

Pablo Cruz Guerrero ha trabajado en decenas de producciones, tanto en el cine como en televisión, entre ellas Luis Miguel: la serie, Papá a toda madre, Perseguidos, El hotel de los secretos, A que no me dejas, Por siempre mi amor, Cuando me enamoro, Mi pecado y más.

¿Dónde ver la serie biográfica de Chespirito?

Max llevará a la pantalla la vida de Roberto Gómez Bolaños, uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana, confirmaron representantes del servicio de streaming. Se trata de la primera bioserie del creador de El Chavo del 8 y el Chapulín Colorado.

En colaboración con Roberto Gómez Fernández, hijo de 'Chespirito', la propuesta explorará varios acontecimientos que marcaron la trayectoria del también creador de "El Chompiras" y "El Dr. Chapatín".

"Tener la oportunidad de contar la historia de tu padre puede ser un regocijo enorme. Sobre todo, cuando tu papá es Roberto Gómez Bolaños. Mi padre fue un pequeño hombre con un gran corazón. Y así, tendremos la tarea de mostrarle al mundo un ser talentoso y al mismo tiempo al padre, al esposo, al amigo, al hermano", comentó Gómez Fernández en declaraciones recogidas por el portal Todo TV News.

Uno de los aspectos más destacados de la serie es la elección del actor Pablo Cruz para interpretar a Roberto Gómez Bolaños.Fuente: Max Latinoamérica

