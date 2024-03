Edgar Vivar confirma que tendrá un cameo en la serie biográfica de 'Chespirito'

Edgar Vivar, uno de los actores que trabajó por décadas al lado de 'Chespirito', confirmó su participación en la esperada bioserie Sin querer queriendo, que pronto llegará a Max. En una rueda de prensa realizada en México, el histrión compartió detalles sobre su inclusión en el proyecto.

Además de ser requerido para brindar su testimonio y enriquecer el guión de la historia, el actor de 75 años, también interpretará a Agustín P. Delgado, un reconocido director y productor mexicano.

"Yo voy a hacer un cameo, voy a interpretar a Agustín Delgado, un director de cine, quien bautizó a Roberto Gómez Bolaños como 'Chespirito'", explicó.

Edgar Vivar recalcó que su participación en la bioserie es principalmente informativa y espera que sus recuerdos y vivencias con el creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, le den más profundidad a la trama.

Cauteloso con el producto final de la bioserie

A pesar de su estrecha relación con el proyecto, Edgar Vivar se mostró cauteloso al aceptar el título de embajador de la serie por parte de los ejecutivos de Max, señalando que prefiere reservar su opinión hasta haber visto el producto final completo.

"Lo estoy pensando, tengo que verla terminada primero para poder dar mi cara y decir: 'Oye, esto es un producto que vale verdaderamente la pena', indicó.

El actor también reveló que Sin querer queriendo ha pasado por una serie de ajustes, incluyendo una reducción en el número de capítulos planeados inicialmente.

¿Quién interpretará a 'Chespirito' en su bioserie?

Con una destacada trayectoria en México, el actor Pablo Cruz Guerrero fue seleccionado para dar vida al icónico humorista y creador de personajes emblemáticos como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Las primeras imágenes revelan la transformación del intérprete en el papel de 'Chespirito'.

"Hola, Latinoamérica, tengo el increíble honor de interpretar a Roberto Gómez Bolaños conocido mundialmente como 'Chespirito'. Todos nos acordamos de él por los personajes entrañables como El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, que han sido iconos del humor familiar en Latinoamérica y en el mundo", dijo el actor tras confirmar su participación en la bioserie.

Pablo Cruz Guerrero ha trabajado en decenas de producciones, tanto en el cine como en televisión, entre ellas Luis Miguel: la serie, Papá a toda madre, Perseguidos, El hotel de los secretos, A que no me dejas, Por siempre mi amor, Cuando me enamoro, Mi pecado y más.

