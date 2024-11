"¡Es la hora!": Mariah Carey da inicio a la temporada navideña transformando a Morticia Addams en Mamá Noel

La cantante estadounidense ha lanzado un esperado video que marca la cuenta regresiva hacia las fiestas al ritmo de su clásico All I Want for Christmas Is You.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con la llegada de las primeras horas del 1 de noviembre, Mariah Carey no deja lugar a dudas: "¡Es la hora!". Con su aguda y afinada voz, la famosa cantante ha lanzado un video en sus redes sociales que da la bienvenida oficial a la temporada navideña, dejando atrás las decoraciones de Halloween en un divertido clip, donde se transforma de Morticia Adams a Mamá Noel.

► "Mi corazón está roto": Mariah revela la pérdida de su madre y hermana en un mismo día

El año pasado, su tradicional video comenzó el 1 de noviembre, cuando la puerta de una bóveda se abrió para revelar a Mariah congelada en un bloque de hielo. Varios personajes de Halloween, entre ellos un espeluznante hombre con cabeza de calabaza y otro con máscara de Scream, fueron desapareciendo hasta que la reconocible voz de la artista lanzó su famoso grito: “¡Es la hora!”.

Este año, Mariah ha optado por un video de 55 segundos que inicia en blanco y negro, capturando la estética de Halloween. Vestida como Morticia Addams, entra en una mansión abandonada mientras se escuchan aullidos de lobo de fondo. Allí se encuentra con Homero Addams y, juntos, bailan un tango hasta que ella le lanza un puñal, que él esquiva con gracia.

Mariah, o más bien Morticia, entonces dirige su mirada hacia un oscuro armario que se abre para revelar un vestido de Mamá Noel, cuyo intenso rojo contrasta con el resto de la sombría escena. "¡Es la hora!", exclama Mariah en una nueva escena completamente a color, sentada en un trineo rebosante de regalos, mientras Homero se transforma en un sonriente muñeco de nieve.

La reacción del público fue instantánea. Comentarios como "Eres la alegría de mis inicios de diciembre", "El mejor video hasta ahora", "He estado esperando esto todo el año", y "La reina de la Navidad ha vuelto", inundaron la publicación. En pocas horas, el video también acumuló más de un millón de reacciones en Instagram.

Mariah Carey apoya a Kamala Harris

Solo tres días antes, la cantante de Emotions había compartido un video donde parecía a punto de cantar All I Want for Christmas Is You. Pero justo cuando comenzaba a entonar las primeras notas, fue interrumpida por la actriz Kerry Washington, quien le recordó que aún no es temporada navideña, sino tiempo de votar, en alusión a las elecciones presidenciales que se celebran en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre.

Washington, consciente del vasto seguimiento que tiene su amiga en estas fechas, también aprovechó para incentivar el voto hacia la candidata demócrata Kamala Harris, a quien ha defendido públicamente en varias ocasiones. Aunque Mariah no se pronuncia sobre su elección, confirma en el video que ya ha ejercido su derecho al voto. Sin embargo, con el reciente lanzamiento de su segundo video el 1 de noviembre, la temporada navideña ha comenzado oficialmente.

¿Cómo surgió el video It's Time?

En noviembre de 2023, Mariah visitó el programa de Jimmy Kimmel y habló sobre el éxito de su video It's Time, una idea que inició el año anterior vestida de bruja para despedir el Halloween. “Tuve que dejarme llevar porque todos estaban apresurando la temporada navideña y comenzaron a tocar mi canción, aunque les decía: ‘Todavía no, no es el momento. ¿Por qué estamos tocando canciones de Navidad?' Pero lo estaban haciendo, así que simplemente pensé que no podía controlarlo y empecé a hacer este video”.

Cuando se le preguntó sobre All I Want for Christmas Is You, Mariah explicó que nunca imaginó su enorme alcance. "Solo quería que sonara como un clásico, porque ese era el tipo de canción navideña que tenía en mente. Ahora es un clásico, pero no quería que sonara como si perteneciera a un año en particular; solo quería que fuera atemporal". Sin embargo, bromeó diciendo: "Nada supera a Rodolfo el reno de la nariz roja".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis