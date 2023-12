Mariah Carey ya no es la reina: Brenda Lee le quitó el título con una canción de 1958

Desde su lanzamiento en 1994, All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey ha reinado como el himno navideño por excelencia, simbolizando la alegría y el espíritu festivo. Sin embargo, esta temporada, una canción de 1958 ha eclipsado su reinado.

La canción en cuestión es el clásico de Brenda Lee, Rockin' Around The Christmas Tree. La artista de 78 años se ha coronado como la persona más longeva en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100; además de haber superado a Carey en el primer puesto de la temporada, después de años de reinado indiscutible.

Para alcanzar este logro, la canción de Brenda Lee ha acumulado 34.9 millones de streams y 20.9 millones de impresiones de radio, reafirmando su posición como la canción más antigua en alcanzar la cima, 65 años después de su lanzamiento.

Con la temporada navideña en pleno apogeo, otras canciones festivas también encuentran su lugar en el top 10 de Billboard. All I Want for Christmas Is You se posiciona en el número 2, seguida por Jingle Bell Rock de Bobby Helms en el número 4, Last Christmas de Wham! en el 5, A Holly Jolly Christmas de Burl Ives en el 6, y finalmente It’s the Most Wonderful Time of the Year de Andy Williams en el 10.

Rockin’ Around the Christmas Tree

Rockin’ Around the Christmas Tree de Brenda Lee ha experimentado un aumento del 69% en streams, un 35% en audiencia de radio y un 39% en descargas durante la semana del 24 al 30 de noviembre, según Luminate. Este sencillo domina la lista de Streaming Songs de Billboard por segunda semana consecutiva, reingresa en Digital Song Sales en el puesto 12 y asciende al puesto 33 en Radio Songs.

Este logro convierte a Brenda Lee en la tercera artista en la historia del Hot 100 en lograr el número 1 con una canción navideña. The Chipmunk Song de The Chipmunks y David Seville en 1958 y All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey en 1994 son las otras dos, siendo notorio que dos de estas tres canciones líderes fueron lanzadas en 1958, el primer año de existencia del Hot 100.

¿Quién es Brenda Lee?

Brenda Lee, con una carrera que se remonta a su infancia, grabó su icónica canción, Rockin' Around The Christmas Tree, a los 13 años, superando a Mariah Carey en 2023. Más allá de este hito, ha vendido más de 100 millones de discos y es la primera mujer en los Salones de la Fama del Rock and Roll y del Country.

A pesar de tener 47 éxitos en su carrera, su canción navideña ganó notoriedad gracias a la película Mi pobre angelito (Home Alone). Su legado se consolida con este tercer número 1 en el Hot 100, siendo la reina indiscutible de los años 60 y manteniendo una presencia destacada en la escena musical hasta hoy.