"Mi corazón está roto": Mariah Carey revela la pérdida de su madre y hermana en un mismo día

Una tragedia inimaginable golpeó a Mariah Carey. La cantante estadounidense perdió a su madre, Patricia, y a su hermana, Alison, el mismo día durante el fin de semana. La noticia fue confirmada por medios internacionales, aunque aún se desconocen los detalles sobre las causas de los fallecimientos.



En un comunicado compartido en medios como TMZ, Today y People, Mariah, de 55 años, expresó su dolor: "Mi corazón está roto por haber perdido a mi madre este fin de semana. Trágicamente, en un giro del destino, mi hermana también falleció el mismo día".



La cantante añadió: "Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de su partida. Agradezco el amor, el apoyo de todos y el respeto a mi privacidad en este momento tan difícil".

¿Cómo era la relación de Mariah Carey y su madre y hermana?

Patricia Hickey, quien fue cantante de ópera y entrenadora vocal con formación en Juilliard, estuvo casada con Alfred Roy Carey, con quien tuvo a Alison, Mariah y su hijo Morgan. La pareja se divorció cuando Mariah tenía solo tres años.



En sus memorias de 2020, The Meaning of Mariah Carey, Mariah reflexionó: "Como muchos aspectos de mi vida, mi relación con mi madre ha estado llena de contradicciones y realidades en competencia".



“Para mi salud mental y mi tranquilidad, mi terapeuta me animó a literalmente cambiar el nombre y la estructura de mi familia”, escribió en otro pasaje del libro. Mariah explicó que "era emocional y físicamente más seguro para mí no tener ningún contacto" ni con Alison ni con Morgan.



“Mi madre se convirtió en Pat, Morgan en mi exhermano y Alison en mi exhermana... Tuve que dejar de esperar que un día milagrosamente se convirtieran en la mamá, el hermano mayor y la hermana mayor con los que fantaseaba”, reveló.

