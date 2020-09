Mariah Carey cuenta pasajes desconocidos de su vida en su libro autobiográfico. | Fuente: Instagram | Mariah Carey

Mariah Carey es una mujer exitosa y es reconocida por sus grandes canciones, más las de Navidad. Sin embargo, detrás de todo ese glamour y excentricidades, la artista contó detalles no conocidos de su infancia que tienen que ver con su hermana.

La expareja de Luis Miguel aseguró que su vida estuvo marcada por el bullying, acoso, y un matrimonio tormentoso con Tommy Mottola, actual esposo de Thalía. En el libro ‘The Meaning of Maria Carey’, la cantante de 50 años reveló episodios complicados de su vida.

Entre los 13 y 14 años, Carey fue víctima de racismo por el hecho de que su madre era blanca y padre, afroamericano. Sus compañeros del colegio le escupían, le encerraban en un salón, hasta le llegaron a agredir.

Su adolescencia estuvo llena de traumas por los problemas que tenía en su casa. Su padrastro era agresivo con su madre ya que tenía muchas conductas violentas con ella. Mariah también contó que su hermana Alison la quiso vender a un proxeneta y que una de las parejas de su mamá amenazó con mutilarla.

Uno de los episodios que marcó más su vida fue que Alison la drogó cuando era joven: “Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”, comentó.

SU TORMENTOSO MATRIMONIO

Mariah Carey se casó con Tommy Mottola, el reconocido productor musical. A pesar de reconocer que gran parte de su carrera se la debe a él, aceptó que pasó por un cuadro de ansiedad ya que consideraba a su pareja como “denso y opresivo”, tanto así, que controlaba sus actividades:

“Al principio... Caminaba sobre cáscaras de huevo. Luego se convirtió en un lecho de clavos y al final en un campo minado. Nunca supe cuándo o qué lo haría estallar, y la ansiedad era implacable”, sostuvo.

La cantante destacó que su matrimonio terminó después de que ella sostuviera un romance con Derek Jeter, un jugador campeón del equipo de béisbol de los Yankees, y que Mottola la amenazara con un cuchillo de mantequilla.

