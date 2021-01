Maribel Guardia reveló detalles de su padecimiento tras recuperarse de la COVID-19. | Fuente: Instagram / Maribel Guardia

Llevó la enfermedad en silencio. Maribel Guardia dio positivo al nuevo coronavirus, pero decidió mantener en reserva su diagnóstico hasta que estuviera recuperada. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante costarricense compartió un videoclip a sus más de 6 millones de seguidores, el pasado 1 de enero, en el que detalló los síntomas que debió padecer al contraer la enfermedad.

“Hace poco tiempo me dio COVID-19 y estuve muy mal. Escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable. Primero me contagié yo y aunque me aislé, contagié a mi esposo, quien estuvo muy mal”, manifestó.

Sobre su pareja, la artista de 61 años contó que atravesó por contracciones en el diafragma. “Estaba deshidratado. Encontramos una doctora que le puso anticoagulantes, cortisona, suero, le salvó la vida”, relató.

A TOMAR PRECAUCIONES

Asimismo, Maribel Guardia apuntó que, debido a su edad, atravesó por complicaciones en su salud. “Es un demonio (la COVID-19). Les pido de favor que se cuiden, cuiden a las personas que aman, cuiden a los mayores y a las personas que los rodean”.

“Este virus cuando los tienes en la puerta de tu casa es un demonio y no sabes lo que puede suceder”, sentenció.

Este 4 de enero, la actriz de telenovelas como “Amigas y rivales” y “Te doy la vida” enfatizó tomar precauciones ante esta pandemia con una publicación en su cuenta de Instagram en la que instaba a sus seguidores a guardar el distanciamiento social.

“Yo al fin voy a ir a Costa Rica a ver a mi mamá, y aunque ya estoy negativa, no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada. Por favor, guarden sana distancia”, comentó.