Marília Mendonça sorprendió a Neymar en su cumpleaños que celebró en París en el 2019. | Fuente: Instagram

Tras la muerte de la cantante brasilera Marília Mendonça, varios artistas han enviado sus mensajes de apoyo a la familia de la artista de 26 años quien falleció este viernes 5 de noviembre en un accidente aéreo.

Famosos se despiden de Marília Mendonça

El futbolista Neymar compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde reveló que no podía creer que Marília Mendonça haya muerto. Como se recuerda, el deportista celebró su cumpleaños en Francia en el 2019 junto a sus compañeros del PSG y fue la cantante quien le dio una sorpresa por su onomástico.

Ella le cantó el famoso ‘Feliz cumpleaños’ y otros temas ya que en un país desconocido puso la cuota garota en la fiesta.

El cantante de pop Caetano Veloso también publicó un sentido mensaje con la letra de la canción de Marília Mendonça. Asimismo, el productor musical brasilero Wesley Safadão compartió una foto de ambos cuando compartieron escenario juntos:

Me recuso acreditar, me recuso 😭 — Neymar Jr (@neymarjr) November 5, 2021

“Tu estrella brillará por siempre, descansa en paz. ¡Mis sentimientos a la familia y amigos de todos en el avión!”, se lee.

Además de los músicos, los actores brasileros Fábio Porchat, Maísa, Tatá Werneck y Felipe Neto expresaron su tristeza y conmoción por la temprana muerte de Marília Mendonça.

¿Quién era Marília Mendonça?

Marília Mendonça, también conocida como la "Reina de la 'Sofrência'" en su país natal, era una joven cantautora brasilera de 26 años y se desarrolló en el sertanejo. Este género musical es un estilo folclórico que es muy popular en ese país.

La artista nació en Cristianópolis, en el estado de Goiás y era considerada una feminista ya que sus canciones trataban de mujeres poderosas. Mendonça estuvo casada con el compositor Murillo Huff y deja en la orfandad un niño de dos años.

