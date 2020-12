Thalía recreó su personaje de Bella Aldama de "Marimar". | Fuente: Captura de pantalla

A través de TikTok, Thalía sorprendió a sus seguidores luego de vestirse y maquillarse tal y como lucía su personaje de Bella Aldama en la novela “Marimar”. Esta producción mexicana que se estrenó hace 26 años, se volvió un icono y es recordada hasta el día de hoy por sus fanáticos.

En el clip, se ve que un fan le pide que recree su papel al que interpretó junto a Eduardo Capetillo. Así que, buscando entre su maquillaje, spray de cabello, y más, emocionó a más de uno al mostrarle como lucía Bella.

Además, Thalía completó su outfit con un vestido negro, collar y aretes de perlas. “Siempre los leo. Y este comentario me encantó. Trate de hacer el look con lo que tenía a la mano en donde me encuentro. Nada mal, ¿no? Me divertí”, escribió en la descripción.

“Años después y Thalía sigue igual”, “Me encantó”, “Qué bella. Sus ganas de hacerlo y con lo que tenía a la mano”, “No manches, está bien bonita aún”, “Sigues hermosa, pasa la receta para la juventud eterna”, fueron algunas reacciones de sus fans.

@thalia Siempre los leo! Y este comentario me ENCANTO! Trate de hacer el look con lo que tenia mano en donde me encuentro. Nada mal no?!😜🤣 Me divertí! 👏🏼 ♬ Coffee for Your Head - Vinyll

LA VILLANA DE MARIMAR CONTRAJO LA COVID-19

La actriz Chantal Andere, recordada por su papel de Angélica Santibañez en la novela mexicana “Marimar”, confirmó a través de sus redes sociales que contrajo el virus. La artista que forma parte del programa “Tu cara me suena”, aseguró que sus síntomas son casi imperceptibles.

“Lamentablemente hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba de la COVID, como varios de mis compañeros (en ‘Tu cara me suena’), desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, sólo una tos casi imperceptible, afortunadamente”, comenzó diciendo en su video.

“Tuve algo de calentura, dolor de espalda, algo de ronquera y tos muy leve. Y si se siente algo de asfixia, pero mis niveles de oxigenación están súper bien. Debilidad y un poco de taquicardia. Dentro de todo me siento afortunada de no sentir nada grave por ahora”, aseguró.

