Chantal Andere, la villana de "Marimar", contrajo la COVID-19. | Fuente: Twitter

La actriz Chantal Andere, recordada por su papel de Angélica Santibañez en la novela mexicana “Marimar”, confirmó a través de sus redes sociales que contrajo el virus. La artista que forma parte del programa “Tu cara me suena”, aseguró que sus síntomas son casi imperceptibles.

“Lamentablemente hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del COVID, como varios de mis compañeros (en ‘Tu cara me suena’), desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, sólo una tos casi imperceptible, afortunadamente”, comenzó diciendo en su video.

La cantante de 48 años espera recuperarse pronto de este virus y puso su salud en manos de la Virgen de Guadalupe.

“Le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generoso conmigo”, añadió la figura de televisión. Como se recuerda, no es la única actriz que se ha contagiado, también su colega Sandra Echeverría, contó en su Instagram que dio positivo a COVID-19.

“Tuve algo de calentura, dolor de espalda, algo de ronquera y tos muy leve. Y si se siente algo de asfixia, pero mis niveles de oxigenación están súper bien. Debilidad y un poco de taquicardia. Dentro de todo me siento afortunada de no sentir nada grave por ahora”, aseguró.

Otro de los actores mexicanos, Eduardo Santamarina, recordado galán de la novela “Rubí”, también reveló su contagio. En una entrevista con el programa “Sale el Sol”, el artista sostuvo que se aisló para que sus familiares no se contagiaran; sin embargo, tras haber tenido contacto con los hijos que tuvo con Itatí Cantoral, también dieron positivo.

“Tuve COVID-19 hace como dos meses, más o menos. Fui asintomático, prácticamente no tuve ningún tipo de síntomas. Entonces dentro de eso me fue muy bien. Estoy muy bendecido en ese sentido. Mi sistema inmune, como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo con la alimentación, eso sí depende de nosotros, lo que tú te metas a la boca”, agregó.

