Marina Mora y Alejandro Vásquez se casaron | Fuente: Instagram / Marina Mora

Dio el sí. El pasado 26 de febrero, en una ceremonia llevada a cabo en Pachacamac, la reina de belleza Marina Mora contrajo matrimonio con Alejandro Vásquez, su pareja desde hace tres años. Silvia Cornejo, una de las invitadas, compartió imágenes de la boda.

Horas antes de celebrarse la boda, Miss Perú Mundo 2001 compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram, en la que se la ve junto a su ahora esposo. En el mensaje que acompaña la imagen, se lee:

“Ya no falta nada para que Ale y yo nos casemos. Han pasado más de 3 años desde que comenzamos nuestra relación, una relación que ha ido mejorando conforme nos conocemos y nos admiramos más; me encanta saber que me caso con un hombre con valores y que me ama; me da paz, seguridad y estabilidad”.

Asimismo, Marina Mora dio las gracias a Dios y la vida por el momento que está atravesando, y prometió compartir lo antes posible imágenes de su shower y boda. “Gracias por todo su cariño y buenos deseos”, añadió.

En tanto, el domingo 27 de febrero, a través de las historias de Instagram, compartió una foto de su luna de miel. En ella se ve la mano de los recién casados, cada uno con su anillo de bodas, con la palabra “Esposos”.

Historia de Instagram Marina Mora

Una fiesta con estilo norteño

Si bien la boda fue de carácter privado, se pudieron conocer algunos detalles a través de invitados, como Silvia Cornejo, la también reina de belleza, que fue compartiendo diferentes momentos de la boda a través de su cuenta de Instagram.

En una de estas, se ve a Marina Mora ingresando a la iglesia, en compañía de uno de sus familiares. Ella luce un precioso vestido blanco y en la cabeza, un larguísimo velo, que se le da encuentro a la cola del vestido.

Silvia Cornejo también registró los primeros bailes de Marina y Alejandro como esposos. De allí, vino un número de marinera acrobática, durante el que dos bailarines profesionales realizaron increíbles pasos al ritmo del tondero José Antonio, de Chabuca Granda. También hubo un número de danza afroperuana.

En las imágenes también se puede ver a la miss universo y conductora del programa “En boca de todos”, Maju Mantilla, así como a Fiorella Flores, otra reina de belleza.

Finalmente, Silvia Cornejo compartió en Instagram una foto con los recién casados, con el mensaje “Felicidades chicos lo mejor para ustedes”.

