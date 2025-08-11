"No tengo nada con él": modelo Flor Ortola descarta tener un romance con Pablo Ceppelini

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flor Ortola descartó tener algún tipo de romance con el futbolista Pablo Ceppelini. Esto, días después de que ambos fueran vistos en una discoteca en Barranco hasta altas horas de la noche, de acuerdo con las imágenes compartido por el programa Amor y fuego.

En el video se pudo ver a la exintegrante de Esto es guerra y a Ceppelini dirigiéndose a un box dentro del local nocturno. No obstante, el actual volante de Alianza Lima se quedó con otra mujer con quien se fue, finalmente, a su departamento.

Al respecto, Flor Ortola negó que tenga una relación con el deportista uruguayo y mencionó que lo acompañó porque ella trabaja en el lugar.

"Gracias a Dios grabaron todo, sino hubiera sido mi palabra contra los inventos. Yo trabajo en una discoteca, vendí el box, lo ayudé", comenzó diciendo la modelo argentina negando que la hayan "atrasado" con el futbolista.

"Entramos, lo acompañé hasta el box y me quedé porque tenemos amigos en común. Dentro de esas amigas, está la chica con la que salió. No tengo nada con él en lo absoluto. No hay 'atraso' de nada porque somos todos amigos", afirmó Ortola.

La argentina Flor Ortola regresó al reality Esto es guerra en junio de este año. | Fuente: Instagram: @flor.ortola

Actualmente, Pablo Ceppelini juega como volante ofensivo en Alianza Lima. | Fuente: Instagram (alianzalima)

¿Quién es Pablo Ceppelini?

Pablo Daniel Ceppelini Gatto es un futbolista uruguayo con nacionalidad italiana. Actualmente, juega como volante ofensivo en el club peruano Alianza Lima.

Ceppelini jugó por la selección sub-20 de su país Uruguay participando en el Sudamericana Sub-20 realizado en el Perú el 2011.

Debutó en el fútbol profesional en el club Bella Vista de su país. Luego tuvo un paso por Italia, Eslovenia y Rumania jugando por diversos clubes.

El 2021, retorna a Uruguay para jugar por Peñarol donde marcó 16 goles. Luego va al equipo Cuiaba de Brasil y posteriormente al Atlético Nacional de Colombia. En 2025, viene al Perú para sumarse al equipo de Alianza Lima para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

