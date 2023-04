Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa estuvieron casados durante cincuenta años. | Fuente: Europa Press

Luego de su ruptura con Isabel Preysler, el escritor Mario Vargas Llosa se ha dejado ver en más de una oportunidad junto a su exesposa Patricia Llosa. Ella incluso lo acompañó durante la ceremonia de ingreso a la Academia Francesa, en febrero pasado. ¿Se han reconciliado después de haber estado ocho años separados?

Al respecto, Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de la pareja, comentó que sus padres se encuentran unidos, aunque no confirmó si han retomado su relación sentimental. Ya anteriormente, el hijo mayor del Nobel de Literatura había dicho en una ocasión que Patricia Llosa "es la mujer de la vida" de su padre.

"No me corresponde a mí responder esa pregunta, solo ellos pueden, pero están pasando mucho tiempo juntos, van a pasar mucho tiempo juntos a lo largo del resto del año, pero más allá de eso no soy yo quien puede hablar de eso", dijo Álvaro el último 6 de abril en entrevista para el programa "Milagros Leiva, Entrevista".

Asimismo, el primogénito del matrimonio Vargas Llosa aseguró que le produce alegría ver a toda su familia completa. "En todo caso, me hace muy feliz que la familia esté muy unidad y que vaya a seguir estando, eso es lo importante", indicó.

Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa, unidos en la boda de su nieta

A inicios de marzo, la nieta de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa celebró su matrimonio con el empresario mexicano Emiliano Camarena en una ceremonia litúrgica que tuvo lugar en la Basílica y Convento de San Pedro, situada en el centro de Lima. En aquella oportunidad, ambos se dejaron ver felices junto a su familia y fueron fotografiados en más una oportunidad.

Por eso, al ser abordada por una reportera del programa "Amor y Fuego", Patricia no dudó en afirmar respecto a la reunión familiar: "Ya veníamos muy unidos todos". En los días previos a la boda, los Vargas Llosa se reunieron con algunos amigos del círculo más cercano del autor de "La casa verde".

Álvaro Vargas Llosa, de hecho, compartió en sus redes sociales varias imágenes que dejaban entrever la buena relación que mantienen a la fecha su padre y su madre. Ya sea reunidos en el casamiento de su nieta, como en la biblioteca limeña que el escritor tiene en su departamento de Barranco, todo indica que hay un acercamiento cordial entre el Nobel y su exmujer.

A fines de 2022, Isabel Preysler anunció que había terminado su relación sentimental con Mario Vargas Llosa. El mismo autor lo confirmó semanas despés, a inicios de este año.

