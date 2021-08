Fallece Markie Post, actriz de "Loco por Mary" y "Scrubs", a los 70 años | Fuente: FilmMagic

La actriz Markie Post, recordada como la abogada defensora Christine Sullivan en la serie televisiva "Night Court", falleció a los 70 años como consecuencia de un cáncer, informaron este domingo sus allegados.



Post murió "después de una batalla de tres años y diez meses con el cáncer", señaló su familia en un comunicado citado por la cadena estadounidense CNN.



Su representante, Ellen Lubin Sanistsky, de la firma Wright Entertainment, confirmó a CNN que el deceso ocurrió el sábado.

La familia de Post destacó en la nota que la artista decidió continuar trabajando pese a ser diagnosticada con cáncer y de someterse a tratamientos de quimioterapia "decidida a convertirlo en su 'trabajo secundario'".



El paso de Markie Post por la actuación

La actriz, nacida el 4 de noviembre de 1950 en Palo Alto (California), interpretó a Christine Sullivan entre 1985 y 1994, año en el que la serie “Night Court” (conocida como "Juzgado de Guardia" en España y en otros países de habla hispana como "La corte loca") llegó a su fin.



Además, dio vida a Sheila Jensen, la madre de Mary (Cameron Diaz) en la película "Loco por Mary" y a Terri Shannon-Michaels entre 1982 y 1982 en la serie "The Fall Guy", conocida como "Profesión Peligro" en Latinoamérica (1981–1986).



Más recientemente fue invitada a la serie "The Kids Are Alright", entre otros proyectos.



Markie Post estaba casada en segundas nupcias con el productor y escritor Michael Ross, con quien tuvo dos hijas.

(Con información de EFE)



