Pamela López reveló que recibió depósito de manutención por parte de Christian Cueva

La influencer hizo un 'live' en medio de la nueva batalla legal que tiene con el popular 'Aladino'.
La influencer hizo un 'live' en medio de la nueva batalla legal que tiene con el popular 'Aladino'. | Fuente: Inastagram: Pamela López
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Durante una transmisión en sus redes, Pamela López también se refirió a la carta notarial enviada por Christian Cueva.

Pamela López realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para compartir una noticia relacionada con la manutención de sus hijos. Según contó, al acudir al banco descubrió que se le había depositado la suma de 12 mil soles, casi un año después de verse enfrentada con Christian Cueva por este tema.

"El día de hoy (viernes 15 de agosto) me fui al Banco de la Nación y, ¿qué creen? ¡Oh, sorpresa! Llegó Navidad, se acerca el Día del Niño. Hoy depositaron la pensión de mis hijos: los 12 mil soles. Sí, hoy. Hoy había plata. No sé realmente qué día lo depositaron, pero hoy estaban los 12 mil soles", manifestó.

López indicó que una parte del dinero será destinada a la educación de sus hijos, mientras que el resto cubrirá otros gastos esenciales.

"Ocho mil soles van para la pensión del colegio de mis tres hijos. ¿Cuánto queda? Cuatro mil soles. Y con eso hay que pagar mantenimiento. Y antes que me olvide, hoy cortaron el internet y el cable", añadió.

La carta notarial de Christian Cueva

Durante la transmisión, Pamela López también se refirió a la carta notarial enviada por Christian Cueva. En ella, el futbolista respondió a los señalamientos de la influencer, quien sostuvo que su actual pareja, Paul Michael, recibió llamadas telefónicas desde Ecuador, las cuales atribuyó al entorno del popular 'Aladino'.

“¿Quién tiene que dejar a quién? Nadie de mi entorno lo ha llamado, ni siquiera sé dónde vive. Hace tiempo viene acosando de diferentes maneras: solicitando las cámaras de mi casa, y ahora llamando a Paul Michael”, expresó.

Finalmente, López manifestó su incomodidad por la situación y criticó la actitud del futbolista.

"Estoy molesta porque tengo que lidiar con muchas personas como el padre de mis hijos, que mienten descaradamente. Y más aún por mis hijos, que necesitan una pensión justa", concluyó.

Pamela López Christian Cueva Paul Michael

