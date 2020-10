Fiel a su estilo, Tom Holland nuevamente mostró su torpeza en su lectura del guion de "Spider-Man 3". | Fuente: Marvel Studios

Tom Holland comenzó oficialmente el rodaje de “Spider-Man 3”. Luego de ser visto por Nueva York, en Estados Unidos, la producción se trasladó a Atlanta para iniciar las filmaciones de la tercera entrega protagonizada por el actor británico. Por esa razón, reveló estar leyendo por primera vez el guion a través de sus redes sociales, aunque no sin un pequeño accidente.

En su cuenta de Instagram, el intérprete de Peter Parker se dirigió a sus seguidores para confirmar que por fin tiene el guion de “Spider-Man 3” en sus manos durante su estadía en Atlanta, estado donde se grabará la esperada película de Marvel Studios sobre el arácnido más famoso.

“Ya llegué a casa, en Atlanta, y he recibido un paquete. En este iPad está el guion de ‘Spider-Man 3’. Voy a leer esto para saber lo que haré durante los próximos cinco meses. No voy a contarles nada, estoy tan emocionado”, indicó y al siguiente segundo, el aparato se le cae de las manos. “Voy a leer esto ahora, no puedo esperar”, agregó Holland.

Cabe destacar que Tom Holland borró dicho video a los minutos de ser publicado en sus historias de Instagram. Sin duda, la estrella británica de 24 años no quiere dejar mayores indicios sobre su conocida torpeza para sus fanáticos, ya que se ha convertido en uno de los actores que más spoilers ha revelado en su contenido o entrevistas para la prensa.

No se conocen muchos detalles sobre esta producción, pero el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó previamente que “Spider-Man 3” se centrará más en el superhéroe que en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM). "Será divertido ver a Spidey de vuelta a sus orígenes, lejos de la sombra de Tony Stark, lejos de la sombra de los Avengers, como un hombre, como un héroe", aseguró.

EL RODAJE DE “SPIDER-MAN 3”

Zendaya también confirmó encontrarse en Atlanta desde sus redes sociales, luego de que el protagonista de “Spider-Man 3” anunciara que estaba viajando hacia allá. La ganadora del Emmy volverá a dar vida a MJ, el interés romántico de Peter Parker. Se espera que sus compañeros de elenco como Jacob Batalon también se unan a las grabaciones en las siguientes horas o días.

A pesar de la incertidumbre provocada por la crisis de salud, se espera que “Spider-Man 3”, protagonizada por Tom Holland, llegue a los cines el 16 de julio de 2021 como parte de la Fase 4 del UCM.

