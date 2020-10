Matthew McConaughey lanza su autobiografía "Greenlights" donde comparte pasajes duros de su vida. | Fuente: Instagram | Oficial Matthew McConaughey

“Greenlights” es el nuevo libro de memorias publicado por el actor Matthew McConaughey en el cual narra historias de lo difícil que fue su adolescencia. Los momentos duros que pasó cuando era joven quiso hacerlo público, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que reveló que sufrió abuso sexual.

El artista confiesa que la primera vez que tuvo relaciones no fue por su decisión, sino por chantaje. “Me chantajearon para que tuviera sexo cuando tenía 15 años. Estaba seguro de que me iría al infierno por el sexo prematrimonial. Hoy, simplemente espero que ese no sea el caso”, se lee en su autobiografía.

Matthew McConaughey también reveló la segunda vez que pasó fue peor porque abusaron de él cuando solo tenía 18 años: “Un hombre abusó sexualmente de mí cuando tenía dieciocho años, mientras yo estaba inconsciente en la parte trasera de una camioneta”, aseguró el ganador del Oscar.

En “Greenlights” comenta la relación tormentosa que tuvieron Jim y Kay McConaughey, sus padres, quienes se casaron en tres ocasiones, se divorciaron dos veces y protagonizaron peleas que tuvieron como resultado varios huesos rotos.

A pesar de estos episodios duros de su vida, el actor de 50 años no se considera víctima de estas situaciones, al contrario, siente que son pruebas que le puso el destino para hacerse más fuerte:

“Nunca me sentí como una víctima”, escribe McConaughey. “Tengo muchas pruebas de que el mundo está conspirando para hacerme feliz”.

LADO HUMANO

El actor Matthew McConaughey mostró su lado más caritativo y fue captado, hace dos días, jugar de manera virtual bingo con ancianos de una casa de reposo que se encontraba en cuarentena para evitar los contagios de coronavirus en Texas, Estados Unidos. El actor realizó la conexión con los adultos mayores mediante la plataforma de Facebook.

El actor de ‘Interstellar’ logró conectarse y hacer pasar un agradable a momento a los ancianos quienes, desde sus respectivas habitaciones, se conectaron a la red social y se juntaron para disfrutar del juego. El hecho ocurrió en la residencia The Enclave at Round Rock Senior Living.

