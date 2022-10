Matthew Perry alcanzó fama por interpretar a Chandler Bing en la recordada serie 'Friends'. | Fuente: AFP

Matthew Perry es un superviviente de sí mismo. Poco le faltó al actor de 'Friends' para fallecer, según confesó él mismo en un episodio de su biografía 'Friends, Lovers an the Big Terrible Thing', que se publicará en Estados Unidos el 1 de noviembre, y también durante una entrevista con People, donde anunció el lanzamiento de su libro.

Hace cuatro años, la prensa estadounidense reportó que Perry ingresó de urgencia a un hospital para ser operado de una perforación gastrointestinal. Sin embargo, como reveló recientemente el intérprete de 53 años, había algo más grave detrás de ese diagnóstico, ya que lo cierto es que su colon reventó debido a un abuso de drogas.

"Quería compartir esto cuando estuviera seguro de no recaer en el lado oscuro", explicó el actor sobre los motivos que le llevaron a hacer esta revelación sobre una etapa sombría de su vida. Porque fue el consumo excesivo de opioides el que le llevó a pasar dos semanas en coma y cinco meses hospitalizado, y nueve meses dependiendo de una bolsa de colostomía.

De hecho, cuando fue hospitalizado, los médicos informaron a su familia que contaba solo con 2% de probabilidades de sobrevivir. "Me pusieron una cosa llamada máquina de ECMO, que hace que funcionen tu corazón y tus pulmones. Es lo que se dice un Ave María. Nadie sobrevive a eso", indicó Matthew Perry.

Los pingüinos de 'Friends'

Esa recaída no era la primera vez que Matthew Perry atravesaba por un problema de adicción. A lo largo de su vida, ha sido ingresado a rehabilitación un total de 15 veces. Y cuando daba vida al sarcástico Chandler Bing en 'Friends', sus problemas de alcoholismo le pasaron factura, según contó.

"Podía manejarlo, más o menos. Pero a los 34 años ya estaba metido en un montón de problemas", recordó. Fue en esa década que su peso variaba en cada temporada de la serie, producto de sus dependencias al alcohol y las drogas. Un escenario en el que contó con la comprensión y paciencia de sus compañeros del elenco.

"Es como los pingüinos. Cuando un pingüino está enfermo, o cuando está muy herido, los otros pingüinos lo rodean y le ayudan a enderezarse. Caminan a su alrededor hasta que el pingüino puede caminar por sí mismo. Eso es lo que hizo el reparto de 'Friends' por mí", expresó Matthew Perry.

"Pero hubo años en los que estuve sobrio durante esa época. La novena temporada fue el año en que estuve sobrio todo el tiempo", añadió. Fue por su actuación en esa entrega que obtuvo su primera nominación a un Emmy como mejor actor de comedia. "Eso debería haberme dicho algo", acotó.

Matthew Perry ya rehabilitado

Pero si el mejor momento de Matthew Perry fue en aquella temporada de 'Friends', emitida en Estados Unidos en 2001, el peor instante arreció su vida cuando la serie ya estaba llegando a su fin. El actor llegó a pesar 58 kilos, mientras se sometía a dosis diarias de 55 pastillas de Vicodin (analgésico altamente adictivo).

"No sabía cómo parar. No podía parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que iba empeorando a medida que me hacía mayor", reconoció. Sin embargo, pese a sus continuas recaídas, el popular Chandler Bing se mostró persuadido de que su faceta oscura ya ha llegado a su fin.

"Ahora soy un tipo sano", dijo, y luego en tono de broma apuntó: "Tengo que dejar de ir al gimnasio, porque no quiero especializarme en interpretar superhéroes. Pero no, ahora soy un tipo bastante sano".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.