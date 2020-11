En "Mean Girls", Jonathan Bennett dio vida a Aaron Samuels, el novio de Cady, personaje encarnado por Lindsay Lohan. | Fuente: IMDB / "Mean Girls" (2004)

Jonathan Bennett, el actor que saltó a la fama al encarnar a Aaron Samuels en la cinta “Mean Girls” —protagonizada por Lindsay Lohan—, anunció este 30 de noviembre que se encuentra comprometido con su pareja, el presentador Jaymes Vaughan.

A través de su representante, el intérprete dio a conocer esta noticia al portal E! News. De hecho, fue Vaughan quien lo propuso matrimonio a quien hiciera de ídolo escolar en “Mean Girls”, con una romántica canción que compuso para la ocasión, según la revista People.

"Me encanta cómo puedo ser yo mismo sin pedir disculpas y me encanta que me ame incondicionalmente por ello", dijo Bennett sobre su novio Vaughan —conductor del programa "Celebrity Page"— en entrevista con el mencionado medio.

La propuesta fue planeada por el presentador de televisión mientras Bennett se hallaba filmando “The Christmas House”, cuya trama resalta por ser la primera cinta producida por Hallmark con una pareja del mismo sexo.

¿CÓMO REACCIONÓ BENNETT ANTE LA PROPUESTA?

“Cada parte de la canción era personal para Jonathan. Cada letra, incluso la estructura de la melodía, fue diseñada con la forma en que sabía que me la cantaría”, contó Vaughan. Frente al emotivo momento de la pedida de mano, Bennett reaccionó con lágrimas de emoción.

“Es difícil para mí recordar el resto porque creo que mi cuerpo simplemente decidió desmayarse y llorar feo. Todo lo que estaba haciendo era llorar feo. Pero solo recuerdo sentirme como en casa. Lo supe desde el momento en que lo vi con el cartel que me proponían”, relató.

Al ver a su novio ponerse de rodillas, el intérprete de 39 años aseguró que “estaba tan emocionado que comencé a gritar histéricamente”. “Grité sí, inmediatamente. En realidad fue: ‘¡Sí, por supuesto!’”.

Como se recuerda, Bennett y Vaughan anunciaron su relación sentimental en el 2017, año en el que el primero confesó su homosexualidad y confirmó el fin de su soltería a través de una publicación en redes sociales.