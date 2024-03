Megan Fox revela todas las cirugías estéticas a las que se fue sometida

Megan Fox se animó a compartir su experiencia con las cirugías estéticas, rompiendo así su silencio sobre los cambios físicos en su cuerpo y rostro que no quiso abordar anteriormente.

En entrevista con el podcast Call Her Daddy, conocido por sus conversaciones abiertas y sinceras, la estrella de Hollywood dijo haberse sometido a varios procedimientos quirúrgicos para retocar ciertas partes de su cuerpo.

"Voy a repasar todas las cosas que hice porque siento que existe un estigma y no voy a ganar. Sin embargo, espero que esto libere a algunas personas", manifestó durante la conversación.

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Megan Fox?

Megan Fox reveló que una de sus primeras intervenciones fue una rinoplastia, cuando tenía poco más de veinte años. Aseguró, además, que ha pasado por varias cirugías de aumento de senos, atribuyendo estos procedimientos al impacto de la lactancia en su cuerpo tras dar a luz a sus hijos Noah, Bodhi y Journey.

"Mis senos han sido falsos desde que tenía 21 o 22 años", admitió. "Pedí que los rehicieran después de amamantar a mis hijos, ya que parecía que habían desaparecido. Luego, tuve que someterme a una revisión porque en el primer intento no había suficiente tejido graso para ocultar los implantes", explicó.

Megan Fox también reveló que se sometió a otra cirugía de senos entre el tiempo que realizó las películas Transformers y Transformers: Revenge of the Fallen.

"No me importa lo que esté de moda, quería tetas de stripper de los noventa", declaró. "Ni siquiera son tan grandes (...) Simplemente se ven grandes en mi cuerpo porque mi cuerpo es pequeño".

Asimismo, la actriz de The Expendables 4 también detalló haberse sometido a otros tratamientos, como "botox y todos los láseres que puedas imaginar". Sim embargo hay un procedimiento que ha preferido mantener en secreto. "Hay una cosa que hice y que estoy controlando, lo siento. Fue realmente buena y no es una cirugía plástica conocida", comentó.

Megan Fox niega otras intervenciones estéticas

A pesar de las especulaciones sobre otros procedimientos estéticos, Megan Fox desmintió haberse sometido a intervenciones como liposucciones o hilos tensores, explicando que su delgadez y la falta de grasa facial no le permiten realizar ciertos tratamientos por temor a las complicaciones.

"Nunca me han eliminado la grasa bucal. Nunca me quitarán grasa, soy una persona delgada que no tiene suficiente grasa corporal ni grasa en la cara", aseguró. "Nunca me he sometido a una liposucción ni a un contorno corporal ni nada de eso. Mi cuerpo no reacciona bien a la anestesia general, por lo que cualquier cirugía es una gran decisión para mí y representa un riesgo para mi vida", concluyó.

