La actriz y duquesa de Sussex se sinceró sobre el acoso que recibe en las redes sociales. | Fuente: AFP

Meghan Markle confesó el daño que le han provocado los ataques en las redes sociales. En conversación con adolescentes del podcast Teenager Therapy, la actriz y su esposo, el príncipe Harry, hablaron sobre diversos temas en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

En su villa de Santa Bárbara, Estados Unidos, los duques de Sussex se sentaron con Gael, Kayla y Thomas ‑conductores de dicho espacio‑ a discutir sobre cómo las personas pueden contribuir a crear un mundo más saludable a nivel físico, mental y emocional. Por ello, Markle compartió su propia experiencia con la opinión pública.

En plena pandemia, la recordada actriz de “Suits” consideró que el confinamiento social ha obligado a los seres humanos a estar más involucrados en Internet, lo cual calificó como una “vulnerabilidad” debido a lo que atravesó hace poco. “Puedo hablar a título personal porque me dijeron que en 2019 yo fui la persona más troleada en todo el mundo, hombre o mujer”, aseguró.

DAÑO A LA SALUD MENTAL

Como se recuerda, el príncipe Harry y Meghan Markle han sido un gran tema de interés para la prensa británica ante las constantes fricciones de la pareja con la Familia Real Británica. No obstante, los ataques y comentarios negativos que ella recibió en las redes sociales fueron tóxicos, y sin duda, opinó que lo es para cualquiera sin importar cuál sea su edad.

“Ni siquiera puedes pensar en lo que se siente porque no me importa si tienes 15 o 25 años. Si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas, lo que eso le hace a tu mente y la salud emocional es muy dañino”, expresó. “Todos sabemos lo que se siente cuando hieren nuestros sentimientos, todos sabemos lo que se siente estar aislado o estar ‘ajeno’ ... Todos lo estamos averiguando”

Por su parte, el príncipe Harry estableció que la experiencia de su esposa con las redes sociales no solo puede ser aplicada a ella, porque muchos niños y adolescentes lo sufren sin ser personalidades públicas o famosas. “Meghan dijo eso que sucedió en 2019 a escala global, pero si eres una niña o un niño en la escuela, ese es tu mundo; así que, si estás siendo atacado, acosado o lo que sea en Internet... se siente igual”, agregó.

UN BUEN MOMENTO

En estos momentos, Meghan Markle reveló que todo está marchando bien para la pareja y su familia: “Los últimos meses han sido buenos para todos, ciertamente no podemos quejarnos, somos afortunados de tener nuestra salud, tenemos techos sobre nuestras cabezas”.

“Nos sentimos increíblemente agradecidos y afortunados de poder tener un espacio al aire libre donde nuestro hijo puede dar sus primeros pasos. Donde pueda tener suficiente espacio para correr y moverse. Es una gran bendición”, concluyó el duque de Sussex.