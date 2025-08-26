"¡Qué hombre!": Meghan Markle lanza un "importante mensaje" sobre el príncipe Harry y su nueva afición

Meghan Markle sorprendió en Instagram con un guiño coqueto a su esposo, el príncipe Harry, mientras mostraba su pasión por el surf.

Meghan Markle sorprendió a sus seguidores en redes sociales al dedicarle uno de sus mensajes más coquetos al príncipe Harry en Instagram. La duquesa de Sussex compartió imágenes de su esposo practicando surf, acompañadas de la canción Whatta Man (Qué hombre, en español) de Salt-N-Pepa junto a En Vogue.

"Interrumpimos su programación habitual para traerles este importante mensaje", escribió Meghan, de 44 años, junto a un emoji de zorro rojo. En el video, el príncipe de 40 años aparece deslizándose con soltura sobre las olas, una afición que cultiva desde su mudanza a California en 2020.

Esta no es la primera vez que Meghan se refiere a Harry, quinto en la línea de sucesión al trono británico, como un "zorro". En abril, durante su participación en The Jamie Kern Lima Show, la duquesa comentó: “Él también es un zorro, por si no lo han notado. Mi esposo es muy, muy guapo, pero su corazón es aún más hermoso”.

Con amor, Meghan en Netflix

En marzo, Meghan Markle estrenó en Netflix su propio reality, Con amor, Meghan (With Love, Meghan, en inglés), un programa en el que comparte consejos prácticos, reflexiones personales y charlas con amigos cercanos y nuevos.

La producción apuesta por la naturalidad, mostrando momentos cotidianos y destacando la belleza en lo inesperado. “Estoy agradecida con mis socios de Netflix por apoyarme en posponer el lanzamiento mientras nos enfocamos en las necesidades de quienes han sido afectados por los incendios forestales en mi estado natal de California”, declaró Meghan en un comunicado.

Harry lejos de la realeza

El príncipe Harry, hijo del rey Carlos III y la desaparecida princesa Diana, cumplió 40 años en septiembre de 2024 con una vida muy distinta a la que muchos imaginaron. Desde su salida oficial de la familia real en 2020, ha construido una nueva etapa en California junto a Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet.

Lejos de los protocolos reales, Harry se enfoca en su faceta como padre y empresario. “Estaba ansioso por los 30, estoy entusiasmado por los 40”, dijo en una entrevista a BBC. También señaló que la paternidad le dio una “nueva perspectiva de la vida”: “Ser padre es una de las mayores alegrías que existen y me ha dado aún más motivación para hacer de este mundo un lugar mejor”.

