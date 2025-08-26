Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

"¡Qué hombre!": Meghan Markle lanza un "importante mensaje" sobre el príncipe Harry y su nueva afición

El príncipe Harry y Meghan Markle, el duque y la duquesa de Sussex, en una imagen de la serie documental 'Harry y Meghan' (2022).
El príncipe Harry y Meghan Markle, el duque y la duquesa de Sussex, en una imagen de la serie documental 'Harry y Meghan' (2022). | Fuente: Netflix
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Meghan Markle sorprendió en Instagram con un guiño coqueto a su esposo, el príncipe Harry, mientras mostraba su pasión por el surf.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Meghan Markle sorprendió a sus seguidores en redes sociales al dedicarle uno de sus mensajes más coquetos al príncipe Harry en Instagram. La duquesa de Sussex compartió imágenes de su esposo practicando surf, acompañadas de la canción Whatta Man (Qué hombre, en español) de Salt-N-Pepa junto a En Vogue.

"Interrumpimos su programación habitual para traerles este importante mensaje", escribió Meghan, de 44 años, junto a un emoji de zorro rojo. En el video, el príncipe de 40 años aparece deslizándose con soltura sobre las olas, una afición que cultiva desde su mudanza a California en 2020.

Esta no es la primera vez que Meghan se refiere a Harry, quinto en la línea de sucesión al trono británico, como un "zorro". En abril, durante su participación en The Jamie Kern Lima Show, la duquesa comentó: “Él también es un zorro, por si no lo han notado. Mi esposo es muy, muy guapo, pero su corazón es aún más hermoso”.

Con amor, Meghan en Netflix

En marzo, Meghan Markle estrenó en Netflix su propio reality, Con amor, Meghan (With Love, Meghan, en inglés), un programa en el que comparte consejos prácticos, reflexiones personales y charlas con amigos cercanos y nuevos.

La producción apuesta por la naturalidad, mostrando momentos cotidianos y destacando la belleza en lo inesperado. “Estoy agradecida con mis socios de Netflix por apoyarme en posponer el lanzamiento mientras nos enfocamos en las necesidades de quienes han sido afectados por los incendios forestales en mi estado natal de California”, declaró Meghan en un comunicado.

Harry lejos de la realeza

El príncipe Harry, hijo del rey Carlos III y la desaparecida princesa Diana, cumplió 40 años en septiembre de 2024 con una vida muy distinta a la que muchos imaginaron. Desde su salida oficial de la familia real en 2020, ha construido una nueva etapa en California junto a Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet.

Lejos de los protocolos reales, Harry se enfoca en su faceta como padre y empresario. “Estaba ansioso por los 30, estoy entusiasmado por los 40”, dijo en una entrevista a BBC. También señaló que la paternidad le dio una “nueva perspectiva de la vida”: “Ser padre es una de las mayores alegrías que existen y me ha dado aún más motivación para hacer de este mundo un lugar mejor”.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Meghan Markle Príncipe Harry Realeza Británica Familia Real Británica

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA