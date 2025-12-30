Andrea Llosa responde por qué decidió pasar Año Nuevo fuera del país sin su pareja [VIDEO]

Andrea Llosa decidió celebrar la llegada del Año Nuevo fuera del país junto a sus hijos, tal como mostró en sus redes sociales. La familia decidió tomar unas vacaciones en Santiago de Chile, sin embargo, la ausencia de su actual pareja, Pablo Andrés de Vinatea, llamó la atención de varios seguidores, lo que dio lugar a especulaciones sobre una posible crisis en la relación.

Ante los comentarios, la periodista decidió pronunciarse para aclarar la situación. A través de sus historias en Instagram, explicó que no se trató de un distanciamiento, sino de una decisión previamente acordada entre ambos y que tiene que ver con pasar más tiempo con sus hijos.

"Recuerden que soy mamá, tengo a mis dos hijos y recuerden también que yo no llegué a la vida de Pablo sola, yo llegué con mis pequeños retoños igual que Pablo llegó a la mía con sus dos hijos. ¿Qué hacemos? pues nos turnamos, un Año Nuevo nos toca juntos y otro Año Nuevo nos toca con nuestros hijos", manifestó en un video.

Andrea Llosa explica cómo organiza sus vacaciones con sus hijos



Andrea Llosa indicó que aprovecha el periodo de vacaciones para compartir más tiempo con sus hijos, de hecho, dijo que esta dinámica la mantiene desde hace tiempo y que forma parte de su rutina familiar.

"Mis dos hijos y yo tenemos por costumbre, siempre que me tocan vacaciones, salir a algún lugar. Eso es lo que tratamos de hacer [con Pablo]; pasar tiempo con nuestros hijos a solas", agregó.



Asimismo, señaló que los hijos de ambos ya se conocen y que tienen una buena relación, sin embargo, dijo que coordinar planes en conjunto no siempre resulta sencillo debido a la diferencia de edades, ya que los hijos de Pablo son menores.

Andrea Llosa explica por qué no viajó con su pareja para recibir el Año Nuevo. | Fuente: Instagram: Andrea Llosa

Andrea Llosa revela cómo conoció a Pablo Andrés de Vinatea

Andrea Llosa dijo que conoció a Pablo durante un proceso de coaching, pero lo que comenzó como una amistad, pronto se transformó en una atracción especial.

"Se convierte en amigo mío después de un coaching. De hecho, él salía con alguien, él es divorciado ya desde hace bastante tiempo y nos hicimos muy amigos. Luego de la amistad empieza ya a surgir un gusto, una atracción. Luego nos enamoramos, pero él estaba en Dallas, él pasa a vivir allá, era un amor raro", comentó.

La distancia fue un reto para ambos, ya que Pablo residía en Estados Unidos y Andrea permanecía en Perú. Pese a ello, continuaron viéndose cuando era posible, aunque sin establecer una relación oficial.

"Yo viajaba, pero no teníamos una relación sólida, era una relación rara, porque yo no sabía si iba a volver. Estábamos en esa etapa y, obviamente, cuando tú estás en una etapa así no lo vas a blanquear, porque no sabes lo que va a pasar. Hasta que un día decide volver y decidimos postear una foto en marzo del año pasado. Fue el anuncio oficial. Estamos desde marzo del año pasado, digamos que una relación ya formal", explicó.