Meghan Markle pasará un período vacacional en la residencia de Sandringham con la familia real. | Fuente: AFP

Meghan Markle es uno de los personajes más populares y polémicos de la corona británica. Desde su matrimonio con el príncipe Harry, en mayo del 2018, se ha convertido en el rostro favorito de los medios de comunicación especializados.

Sin embargo, para el ex mayordomo de la princesa Diana de Gales, madre del esposo de la actriz, esta posición podría no durarle mucho si es que no tiene el cuidado adecuado con los miembros de la familia real.

En entrevista con Radar Online, Paul Burrell sugirió a la duquesa de Sussex que se mantuviera cerca de su esposo si quería que las cosas funcionen para ellos. “Van a poner trampas, habrá trampas en el camino, pero Harry la atrapará, así que quédate cerca de él”, declaró.



Los duques de Cambridge se reunieron con los duques de Sussex, pese al supuesto conflicto entre ambas parejas. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

“Pero si te apartas de él y empiezas a hacer las cosas por ti misma, ahí es cuando habrá peligro. Eso podría resultar difícil y peligroso”, continuó el otrora mayordomo de la madre del príncipe Harry, quien falleció en un accidente automovilístico en 1997.

Burrel también habló de cómo el palacio está lleno de las más grandes personalidades y egos del país. Además, dijo que todos quieren atención y posición, incluso llegando a comparar la residencia Sandrigham con la serie "Downtown Abbey".

Estas recomendaciones llegan en medio de un clima de conflicto en la corona real. Se sabe que Kate Middleton y Meghan Markle no llevan una buena relación y, a consecuencia de ello, los príncipes William y Harry están enfrentados.