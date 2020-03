Meghan Markle prestará su voz para el documental de Disney "Elephant" | Fuente: AFP

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, prestará su voz a Disney para narrar el documental sobre la naturaleza "Elephant", informó este jueves el gigante del entretenimiento en un comunicado.



Se trata del primer trabajo relacionado con el mundo audiovisual de la actriz estadounidense desde que decidiera abandonar Hollywood para casarse en 2018 con el príncipe Harry de Inglaterra.



En este sentido, el medio especializado en noticias de famosos TMZ recuperó hoy un vídeo del pasado julio, durante el estreno de "El Rey León" (2019) en Londres, para argumentar que quizá ese fue el momento en el que se gestó este trabajo de Meghan.



En ese clip se ve charlando en la alfombra roja al príncipe Harry y a Bob Iger, entonces consejero delegado de Disney y máximo responsable de la compañía.



"¿Sabes que hace doblajes, no?", dice Enrique, según TMZ, a Iger mientras señala a Meghan, situada en un corrillo cercano, junto a Beyoncé y Jay-Z, pero ajena a esa conversación.



"Oh, ¿de verdad? No lo sabía", responde Iger con una sonrisa.



Posteriormente, Enrique dice que su esposa estaría "muy interesada" e Iger apunta que le "encantaría intentarlo".



Enrique y Meghan anunciaron este año que dejarán de representar a la monarquía británica el próximo 31 de marzo.



La pareja cumplirá así su objetivo de dar un paso atrás en las funciones como miembros de la realeza británica y financiarse de forma independiente, una decisión que ha generado controversia, pero que ha logrado el aval de la reina Isabel.



"Elephant" se estrenará el próximo 3 de abril en Disney+, la plataforma de "streaming" de la compañía de Mickey Mouse.



"Una familia de elefantes africanos hacen el viaje épico de sus ancestros", se lee en la sinopsis oficial del documental facilitada hoy por Disney.



La carrera de Meghan en la industria audiovisual estadounidense destacó principalmente por su papel en la serie de abogados "Suits" (2011-2019). EFE