Meghan Markle revela que fue excluida de anuncios de belleza por tener pecas: "Decían que no eran un signo de belleza"

Meghan Markle recordó un episodio incómodo que vivió al comienzo de su carrera como modelo y actriz. La revelación tuvo lugar durante el pódcast Confessions of a Female Founder, donde la duquesa de Sussex, de 43 años, habló sobre los estándares de belleza que imperaban en la industria del entretenimiento.



Durante la conversación, la esposa del príncipe Harry dijo que uno de los primeros obstáculos que enfrentó fue el rechazo por tener pecas, una característica que, según le decían, no se consideraba atractiva para comerciales de productos de belleza o cuidado de la piel.

"Recuerdo que no podían enviarme a castings de anuncios de belleza porque tenía pecas. Decían: 'No, no, no, no. Simplemente no va a funcionar porque las pecas no son un signo de belleza", comentó.

"Estereotipos muy marcados"

Meghan aseguró que su identidad racial también le impidió acceder a oportunidades en una industria que, según dijo, se basaba en estereotipos muy marcados. "Escuchaba un 'no' todo el tiempo, especialmente porque no encajaba en un molde específico. Eras o la chica negra, o la chica blanca, o la chica latina... todo era estereotipado", manifestó.

A pesar de las negativas, Markle logró abrirse camino en la industria del entretenimiento con pequeños papeles hasta obtener notoriedad con su personaje de Rachel Zane en la serie Suits. Sin embargo, reveló que cada oportunidad representaba también una nueva posibilidad de ser rechazada. "Podía entrar a muchas audiciones, pero eso también significaba escuchar 'no' aún más", expresó.

¿Por qué Meghan Markle dejó la actuación?

Meghan Markle dejó la actuación en 2017 al iniciar sus planes de boda con el príncipe Harry. A partir de entonces, asumió un papel dentro de la familia real británica, participando en causas benéficas y proyectos de caridad, especialmente enfocados en el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género y la salud mental.

En 2020, junto con su esposo, decidió alejarse de sus deberes reales y se mudó a California. Desde entonces, ha trabajado en distintos proyectos, incluyendo Archewell Foundation, organización sin fines de lucro fundada con Harry para promover el bienestar social.

También firmaron acuerdos millonarios con Netflix para desarrollar documentales, series y podcasts. Meghan Markle publicó el libro infantil The Bench y ha trabajado en iniciativas relacionadas con el bienestar y la narración de historias.

Hace unos meses estrenó Con amor, Meghan, un reality producida por ella misma, disponible en la plataforma de Netflix. En este espacio, los espectadores podrán disfrutar de consejos prácticos, así como de conversaciones cercanas y sinceras con amigos, tanto nuevos como de toda la vida.

