¿Meghan Markle regresa a la actuación para el spin-off de 'Suits'? Esto dijo el creador de la serie

La serie Suits continuará con un spin-off que está trabajando su creador Aaron Korsh, quien habló sobre la posibilidad de que Meghan Markle pueda unirse a la producción, tras su salida, en 2018.

"Hemos pensado en si sería Meghan o cualquiera de los otros miembros del elenco que se unirían y se interpretarían a sí mismos como actores", dijo en exclusiva para People. "Creo que para mí eso es un poco... Mi cerebro explota al pensar en eso. Creo que es demasiado para hacer estallar el mundo".

Asimismo, Aaron Korsh resaltó que la duquesa de Sussex tiene invitación abierta para unirse a Suits nuevamente: "Obviamente, si Meghan quiere volver bajo cualquier circunstancia, puede hacerlo. Pero creo que, siendo realistas, sería una explosión de la cuarta pared hacerlo. Sí", agregó.

¿Quién era Meghan Markle en Suits?

Desde la primera temporada de Suits, Meghan Markle interpretó a la asistente legal Rachel Zane. Este papel marcó su carrera artística y apareció en 108 capítulos hasta retirarse al final de la temporada 7.

Antes de casarse con el príncipe Harry en mayo de 2018, el personaje de Markle fue eliminado de la serie y Rachel se mudó a Seattle después de casarse con su novio en pantalla Mike Ross, interpretado por Patrick J. Adams. Tras dejar la serie, la actriz reveló que no ve mal que los directores hayan cambiado su historia en la pantalla.

“No lo veo como una renuncia a nada. Solo lo veo como un cambio", dijo sobre dejar Suits en la primera entrevista conjunta que tuvieron con Harry en noviembre de 2017. "Es un nuevo capítulo, ¿no? Y también, tengan en cuenta que he estado trabajando en [ Suits ] durante siete años. Fuimos muy, muy afortunados de tener ese tipo de longevidad en una serie. He marcado esta casilla y me siento muy orgullosa del trabajo que he realizado allí, y ahora es el momento de trabajar con (Harry) como equipo".

¿Qué fue de Meghan Markle tras dejar la actuación?

Después de dejar la actuación en Suits en 2017, Meghan Markle se convirtió en la duquesa de Sussex tras casarse con el príncipe Harry al año siguiente. A partir de entonces, asumió un papel dentro de la familia real británica, participando en causas benéficas y proyectos de caridad, especialmente enfocados en el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género y la salud mental.

En 2020, junto con el príncipe Harry, decidió alejarse de sus deberes reales y se mudó a California. Desde entonces, ha trabajado en distintos proyectos, incluyendo Archewell Foundation, organización sin fines de lucro fundada con Harry para promover el bienestar social.

También Firmaron acuerdos millonarios con Netflix y Spotify para desarrollar documentales, series y podcasts. Su pódcast Archetypes exploraba los estereotipos de género. Meghan Markle publicó el libro infantil The Bench y ha trabajado en iniciativas relacionadas con el bienestar y la narración de historias. A pesar de las controversias que ha enfrentado desde su salida de la realeza, sigue siendo una figura influyente en medios y causas sociales.

