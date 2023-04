Meghan Markle se quedará en California junto a sus hijos durante la coronación de Carlos III. | Fuente: AFP

El último 12 de abril, una incógnita de la realeza británica se develó: el príncipe Harry confirmó que asistiría a la coronación de su padre, el rey Carlos III, pero sin su esposa Meghan Markle y sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, quienes se quedarán en California (Estados Unidos), donde actualmente residen.

El anuncio levantó polvo entre los medios británicos, que buscaron las posibles razones de la ausencia de la duquesa de Sussex en el evento que se realizará el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster. El diario The Telegraph, por ejemplo, insinuó que Markle decidió faltar al encuentro por problemas pasados con su suegro relacionados con el racismo instalado en la familia real.

Por esa razón, la esposa del príncipe Harry decidió poner un alto a los rumores a través de un comunicado enviado por su portavoz y publicado este lunes en la edición inglesa de la revista ¡Hola!: "La duquesa de Sussex vive su vida en el presente, sin pensar en la correspondencia de hace dos años relacionada con las conversaciones de hace cuatro años", dice al inicio.



"Cualquier especulación de lo contrario es falsa y francamente ridícula. Alentamos a los medios de comunicación sensacionalistas y varios corresponsales reales a detener el circo agotador que solo ellos están creando", concluye. Como se recuerda, el día de la coronación de Carlos III coincide con el cuarto cumpleaños del príncipe Archie.

Harry y Meghan, expulsados de su residencia en Reino Unido

El rey Carlos III retiró a su hijo Harry y a su esposa Meghan Markle, ahora instalados en Estados Unidos, el uso de Frogmore Cottage, su residencia en el Reino Unido, tras la publicación del polémico libro del príncipe, reveló el miércoles The Sun.

Según el diario, el Palacio de Buckingham envió "un aviso de expulsión" a la pareja, que en 2020 se fue del Reino Unido y desde entonces ha multiplicado los ataques contra la familia real.

Frogmore Cottage, una residencia de cinco habitaciones situada cerca del castillo de Windsor, al oeste de Londres, fue otorgada como residencia a los duques de Sussex por la reina Isabel II en 2018 como regalo de boda.

Las costosas obras de renovación que hizo la pareja, por más de 2,4 millones de dólares, financiadas con dinero público, causaron un escándalo y el príncipe Harry tuvo que devolver la suma.

Según The Sun, Carlos III no ha propuesto una nueva residencia a los duques de Sussex, así que no tendrán residencia real durante sus contadas visitas al Reino Unido.

Esta decisión parece una represalia por la publicación a principios de año del libro de memorias 'En la sombra', en el que el hijo menor del monarca británico ajusta cuentas con su familia.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.