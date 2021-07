Thomas Markle, padre de Meghan Markle planea recurrir a la vía legal para ver a sus nietos: "Tengo derecho". | Fuente: Composición

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, reveló que hará todo lo legalmente posible para ver a sus dos nietos, ya que quiere ejercer “su derecho como abuelo”. En una entrevista para Fox News, aseguró que hará lo posible para estar con ellos.

"Pediré a los tribunales de California el derecho para ver a mis nietos en un futuro cercano", dijo. Asimismo, agregó que los menores no deben estar presentes en los supuestos escándalos de sus padres:

"No deberíamos de castigar a [Lili] por el mal comportamiento de Meghan y Harry. Archie y Lili son niños pequeños. No son políticos. No son rehenes. No nos parte del juego", dijo. "Ellos también son realeza y merecen los mismos derechos que cualquier otro [miembro] de la realeza".

Como se recuerda, Meghan Markle habló abiertamente sobre la quebrada relación que tiene con su padre de 77 años y le confesó a Oprah Winfrey que él quiso sacar provecho de matrimonio con el príncipe Harry.

"Veo a Archie, pienso en este niño, y genuinamente no me puedo imaginar haciendo algo para causarle dolor a mi hijo intencionalmente. No me lo puedo imaginar, así que es duro para mi conciliar eso", dijo en alusión a su padre.

Las declaraciones de Thomas Markle llegan justo después de que un vocero del príncipe Harry anunciara que está escribiendo su libro de memorias donde hará un “recuento íntimo” de su vida.

La razón por la que Meghan Markle se alejó de su padre

Meghan Markle aseguró a Oprah que había hecho todo lo posible para proteger a sus padres de la presión mediática y que se sintió "traicionada" cuando descubrió que Thomas estaba alimentando a la prensa sensacionalista.

"Estoy muy decepcionado. Me he disculpado por ello, al menos 100 veces", dijo Thomas a ITV en ese entonces.

"Siento haberlo hecho", añadió. "Pero nadie se había tomado la molestia de proteger a los miembros de nuestra familia" cuando "éramos atacados por la prensa todos los días".

A pesar del distanciamiento, aseguró que "ama" a su hija, a la que le gustaría volver a ver.

Meghan Markle y el príncipe Harry se mudaron a California en marzo de 2020 tras abandonar sus funciones en el seno de la monarquía. Ellos espera una niña que nacerá a mediados de año.

